4大超商跨年夜備戰先看！信義區「5店拆自動門、烤香腸只在這門市賣」

▲跨年倒數，各大超商已做好備戰工作。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

今（31）日就是2019年最後一天了，全台各地都有精彩跨年晚會盛大展開，為因應大量人潮需求，4大超商也已經做好備戰狀態，7-11、全家都將在一級戰區台北信義區周邊門市增加貨量及人力，萊爾富上午10時針對5家門市進行拆除自動門、櫥窗玻璃等動作，方便跨年民眾進出，OK mart行動餐車則將首度開到門市，販售咖啡、炸雞、蛋塔等物品。

▲7-11高雄夢時代及愛河周邊下午將設立行動門市。



●7-11

7-11今年掌握全台熱門跨年晚會、元旦升旗、迎日出曙光等重點區域，包括台北信義區101、內湖美麗華、南投清境農場、高雄夢時代等地，超過上百間門市進行全面備戰，其中，信義區周邊近30家門市將增加較平日5倍備貨量，人力也增加3倍以上，並出動多台物流專車，形成小型行動倉儲中心。

7-11規劃101、忠孝東路與國父紀念館沿線等9家門市，包括興貿、松捷、北府、信嘉、中興、凱悅、鑫忠孝、靜安等門市，都將在店外騎樓設攤，擺放熟食、CITY CAFÉ、現萃茶等設備及飲料等，而位於市政府轉運站1樓的市捷門市，將有8個攤位設置於市府轉運站外圍週邊，現場販售飲料，啤酒、零食、關東煮、玉米、熱狗、咖啡、酒類商品等，方便民眾購買。

另，7-11也加強高雄夢時代周邊門市，於下午起設立行動門市，超過40台的熱食區設備進駐，包括關東煮機、蒸煮玉米鍋、熱狗機，還有CITY CAFE咖啡機及現萃茶設備等，方便等候跨年民眾購買。而在夢時代位於三多商圈12月中開幕的未來超商「X-STORE 3」星海灣門市，1樓24小時營業的「自助體驗區」、「迷你商店」及2樓「Big7複合店」將配合跨年夜將延長營業至凌晨3點。

▲全家建鑫店現場將有烤香腸。



●全家便利超商



全家今年在捷運沿線與信義區周邊店舖增加10倍人力、10倍貨量，尤其針對威秀旁的建鑫店設置可樂娜啤酒、金色三麥啤酒、海尼根等專屬櫃位，現場也將首次出現烤香腸，而據觀察跨年傍晚過後直到元旦凌晨，銷售最好的名單有加熱飯糰、關東煮、夯番薯、熱狗、咖啡等幾乎年年大賣，因此門市現場都會增設多台機台，讓民眾不怕餓肚子。

另為因應民眾迎接元旦需求，包含曙光區、升旗區、觀光區店舖等地，也已備妥衛生紙、濕紙巾、口罩、暖暖包、盥洗用品、提神飲料、行動電源、護唇膏等出遊商品。

▲▼萊爾富上午10時拆除信義商圈5門市自動門等，方便民眾出入。



●萊爾富

萊爾富今年於台北市政府週邊及鄰近行政區60家門市增加5至10倍的人力及備貨量，根據資料顯示，跨年熱銷商品以茶葉蛋、Hi Café咖啡、關東煮、零食、飲品、酒類與方便攜帶的各式熱食最受歡迎，同時暖暖包、撲克牌、輕便雨衣更是熱賣商品，這次通通準備充足。而為因應跨年人潮，萊爾富今日上午10時拆除信義商圈5門市（北市信彩店、北市信東店、北市安國店、北市101店、信義玫瑰店）的自動門、櫥窗玻璃、冰箱門及貨架，讓民眾更加順暢進出門市。

●OK mart

OK mart則表示，根據門市業績顯示，每年跨年人潮是平日的3-5倍，其中，最熱銷的以現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞等食品，此次為迎接跨年，信義商圈門市加碼備貨5倍，並首次將OKmove 行動餐車開到門市，現場販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔。

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