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民進黨強過《反滲透法》！苦苓舉「12個擔心」曝原因：這是「誘餌」

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▲▼知名作家苦苓。（圖／翻攝自苦苓臉書）

▲知名作家苦苓。（圖／翻攝自苦苓臉書）

記者鄒鎮宇／台北報導

《反滲透法》草案31日將在立法院三讀，國民黨對此強烈反彈。作家苦苓針對《反滲透法》提出「12個擔心」並進行解答，曝光民進黨推動此法案的背後原因，「為什麼非要在選前通過呢？因為這是一個『誘餌』。」

苦苓在臉書PO文指出，民進黨所推動的《反滲透法》並沒有新增任何的犯罪行為，內容都是原有的政治獻金法、選罷法、公投法、遊說法、集會遊行法等項目前方加上「接受境外敵對勢力資助及指示」；此外，倘若檢方沒有證據可以證明收受敵方勢力的錢，便屬於無罪。

苦苓說，民進黨會想在選前推過，就因為《反滲透法》是一個「誘餌」，讓國民黨可以除了不分區立委之外，連其他的區域立委也不敢來投票，「不必強行通過，會很顺利的通過，波瀾不驚。」

再來，苦苓也客觀分析《反滲透法》，希望民眾不要因為只支持總統蔡英文、民進黨，就盲目地支持法案，提出擔心《反滲透法》的人主要都是再擔心以下12點。

▲▼民進黨強過《反滲透法》！苦苓舉「12個擔心」曝原因：這是「誘鉺」。（圖／翻攝苦苓臉書）

▲苦苓舉一般民眾的「12個擔心」。（圖／翻攝苦苓臉書）

他解釋，過去許多事件逐漸修法，讓國家機密保護法、兩岸人民關係條例，「我們不能每次都等到出事再修法，我們要先立法防範未然」，且過去的羅文山共諜案僅判刑2年半，出獄後依然領取10萬元的月退俸，「你吞得下嗎？」

苦苓指出，反滲透法的原名為「中共代理人法」，早已5月時提出，但國民黨多持反對態度，因此法案通過並不倉促；另外，因為台灣是法治國家，「檢察官不起訴、法官不判刑，你就一點事也沒有。」

最後，苦苓認為，選舉前刻意通過該案，就睡了讓人民可以看清，「誰是站在台灣這一邊的、誰又是拼命替中共護航的， 讓大家不要投錯選票」。

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