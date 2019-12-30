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三重寵物餐廳私刑！主管皮帶狠抽「講話沒大小」少年　母：托他管教

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▲▼寵物餐廳主管拿水管抽打叛逆少年腳底板。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲寵物餐廳主管拿水管抽打叛逆少年腳底板。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名少年在三重區的寵物餐廳打工，卻因為在工作時頂撞主管及前輩，下班後被叫到後巷教訓，主管拿著水管抽打少年的腳底板，少年雙親友人在旁目睹，而整個過程也被附近住戶拍下，警方介入了解後，該名主管承認有動手，但少年父母並不願意提告。

據查證，該名少年是高中輟學，由於少年的父母不願意看他走上歧路，恰巧知道在三重的寵物餐廳有職缺，於是在母親友人的推薦下，今年7月讓少年前去打工，但由於少年在店內工作態度並不積極，又時常頂撞林姓主管（45歲），讓主管相當頭疼。

24日中午，少年沒有完成交辦事項，資深前輩提醒他，少年卻回說「你自己也沒做好，憑什麼說我？」這番話恰巧被主管聽見，當下就對他訓斥，到了晚上主管通知少年的母親友人到店內，並當著友人面前再度斥責，並叼著菸拿出水管，連續抽打少年腳底板4下。

寵物餐廳的主管由於出國，事發後無法對外說明；轄區警方則主動到寵物餐廳內了解，並通知少年及母親友人到派出所說明，少年表示是自己做錯事，不埋怨主管私刑，雙親得知後也不願提告。

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