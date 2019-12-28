渣男撞臉「八兩金」騙爆三重妹　小女友剛借10多萬護愛…得知殘酷真相

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名楊姓渣男，日前騙15名女子財、色，讓被害人組成「婦仇者聯盟」後提告；不料24日他與人相約談判，在三重龍門路追車後，持道具槍對空鳴槍，警方追查後才發現，楊男最近才恐後要公佈前女友私密照，並盜刷她的信用卡買金飾，警方26日晚間循線將他逮捕，車上還有另一名剛被騙的小女友，剛出借給楊男10幾萬元，好險被警方及時制止。

▲渣男涉嫌拐騙三重妹上床威脅要公佈床照，因開槍案被捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，撞臉香港「八兩金」的楊姓渣男，被指控欺騙15名辣女的財色，被害女聯合報案後警方因為竊盜通緝將楊男逮捕送辦；但這名渣男過往的黑歷史也被起底，不僅以「要幫你贖身」為由性侵一名酒女，7年前還涉嫌盜領當時女友提款卡，甚至複製鑰匙潛入女友家中，偷走名牌手錶、皮包和手機。

常上交友網站「愛情公寓i-Part」的楊男，今年1月才因被15名女子聯合指控詐騙感情被捕，被三重警方依照搶奪、侵占及竊盜通緝案將他送辦。沒想到他惡性不改，今年11月21日他涉嫌侵占張姓女友的提款卡後，提領帳戶內的現金後逃逸，12月14日則涉嫌恐嚇花姓女友要公佈床照，要求花女交付信用卡後，到銀樓刷卡買金項鍊後逃逸等案。

▼渣男撞臉八兩金，日前被15名女子組成婦仇者聯盟騙指控騙財騙色，。（圖／翻攝自當事人臉書）



就在24日深夜11點多，他開賓士要前去談判卻認錯人，在三重區龍門路狂追2車，隨後對空連開數槍，被害2車主事後嚇得向警方報案，員警在現場找到3顆彈殼即4顆未擊發彈，26日晚間6時許循線在北市峨嵋停車場將他上銬逮捕，並起獲道具槍及8顆空包彈。車內的小女友質問警方楊男犯了什麼罪，警方苦口婆心告知後，她嚇得拜託把車上剛借給楊男的10多萬元還她。

楊男被帶回偵辦後態度惡劣，拒絕夜間偵訊還說要提審，警方只好將他暫時關在拘留所，並打算將脖子上的金項鍊暫時保管，不料他竟嗆「我的金項鍊價值15萬，別亂碰！」直到被警方反嗆是假金後，他才閉嘴入所，全案訊後依照侵占、恐嚇、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦，道具槍部分則依照社維法沒入並裁罰。

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▼警方查扣道具槍以及空包彈。（圖／記者陳豐德翻攝）

