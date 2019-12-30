宋楚瑜合體郭台銘怕被邊緣化？　于美人：他跟菜包、草包步伐不同

▲于美人回應時事。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜還有鴻海創辦人郭台銘30日一同去早餐店吃早餐開直播。對於是否怕被邊緣化，宋楚瑜競總發言人于美人表示，宋楚瑜當然知道草包跟菜包的步伐是怎麼踩的，但是宋楚瑜聽到了更遠的鼓聲，所以他跟他們的步伐不一樣。

于美人表示，因為他們兩個一直希望可以共聚一堂，大家的時間也都湊不起來，因為宋楚瑜之前都在忙著政見發表會，還有辯論，就只能約到今天早上，突然決定乾脆直播好了。

至於是否臉書直播早餐會，並強調「庶民吃早餐」，是不是營造話題避免宋楚瑜被邊緣化。于美人強調，我們不需要製造話題來避免被邊緣化，早餐店是她跟蔡沁瑜、劉宥彤之前去吃過，覺得非常好吃。

于美人接著說，很多人會覺得說是被宋主席被邊緣化，其實宋楚瑜的從政經歷，他當然知道草包跟菜包的步伐是怎麼踩的，但是他不願意走這樣子的步伐，不是他不懂，而是宋楚瑜聽到了更遠的鼓聲，所以他跟他們的步伐不一樣。

于美人指出，台灣的未來即將面臨的是什麼？一個領導人眼光放的非常的遠，他所思所想的都是為了台灣的未來，在詭譎多變的國際情勢裡面，怎麼樣守護好我們的國家？

不過由於郭台銘先前替台中立委候選人楊瓊瓔站台時不慎失言，是否擔心站台反而扣分？于美人說，「盟友合作的感情不會改變，盟友合作的邏輯也不會改變，也不會受到影響」。于美人並預告，她知道宋楚瑜會升旗，那郭台銘會不會來參加？很有可能會來，因為他們對於升旗這件事情都是非常認真的，「我想應該會吧，他們今天都一起吃早餐」。

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