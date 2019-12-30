影／郭台銘、宋楚瑜合體吃早餐　兩人同喊「棄韓保宋」

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜、鴻海創辦人郭台銘30日一早前往早餐店吃早餐開直播。宋楚瑜看到網友留言「棄韓保宋」，他有點激動的說，「太好了，棄韓保宋，感謝你」，郭台銘也在旁複誦「棄韓保宋」。

郭台銘表示，他有看昨天總統候選人電視辯論會精華版，看國民黨總統候選人韓國瑜罵人。宋楚瑜笑說，怎麼那麼好笑。于美人也附和，「不敢相信，對不對」，逗得宋楚瑜哈哈大笑。于美人還建議郭台銘應該要看原版，不要看精華版，昨天在現場笑到來賓席的台子都在震動。

▲郭台銘、宋楚瑜早餐會 。（圖／翻攝郭台銘臉書，下同）





最後，宋楚瑜朗讀早餐店內格言冊內的「五倫遵守家幸福，八德奉從民安樂，廉潔清正是真善，恥能嚴守樂天然」，郭台銘表示，昨天總統候選人辯論的結語應該在這裡，什麼樣的人有資格做總統，早餐店已經告訴我們。

于美人則繼續唸道「祖宗家業不須爭，兄弟同胞一氣生，一回相見一回老，另得幾時做弟兄」。宋楚瑜表示，本是同根生，合和萬事興，台灣要家和萬事興，大家是同胞，不是敵人，相親相愛。郭台銘則說，兩岸關係應該用這個做註解，希望大陸同胞也看得到。

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