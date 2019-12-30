突破圍牆相互支援！花蓮中西醫推雙向轉診　享優免掛號費福利

▲花蓮慈院與花蓮縣中醫師公會，於花蓮慈院門診大廳簽下「雙向轉診合作約定」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與花蓮縣中醫師公會突破院所圍牆，首推中醫診所與醫學中心雙向轉診服務。日前花蓮慈院院長林欣榮與花蓮縣中醫師公會理事長李麥代表雙方，於花蓮慈院門診大廳簽下「雙向轉診合作約定」。林欣榮院長表示，希望透過雙向轉診整合平台的加值服務，能讓醫院與中醫診所的垂直合作更加緊密，共同守護民眾健康。

轉診合作是為了提供更適切的醫療。花蓮縣中醫師公會理事長李麥醫師以「頭痛」為例，現今社會頭痛的病患明顯增多，平均約每10人中便有一人為偏頭痛所苦，在中醫屬於 “偏頭風”之範疇，在中醫診所可以接受針灸與服用中藥的治療，除此之外若發覺就醫民眾的頭痛症狀有潛在疾病的危險，即可轉介花蓮慈院接受西醫檢查檢驗，並由專科醫師解釋檢驗報告，讓轉診民眾以及轉診中醫師能安心完成後續醫療計畫。

▲透過雙向轉診整合平台的加值服務，醫院與中醫診所的垂直合作更加緊密，共同守護民眾健康。

依台灣現行醫療制度，中醫診所若需要轉介病患至西醫，目前尚未有任何鼓勵辦法，為了能更好的整合中醫與西醫的資源，花蓮慈院與花蓮縣中醫師公會簽定雙向轉診合作約定。花蓮慈院副院長何宗融表示，簽訂合作之後，中醫診所若轉介病患至花蓮慈院，即可享有優免掛號費的福利，花蓮慈院並提供轉診保留號，避免轉診民眾遇到掛不到號的窘境，且民眾在就醫後，轉診中醫師可以在所屬診所，透過雙向轉診資訊平台，即時收到病人就醫情形，並能查看病患檢查報告，建立雙向溝通無縫接軌管道。



為體恤病患，花蓮慈院與花蓮縣中醫公會牽起這一份好緣。林欣榮院長表示，醫學中心的使命之一，就是強化診所與醫院之間垂直與水平合作，透過簽訂雙向轉診合作約定，可以為東部地區民眾建設無縫接軌的醫療模式。期望由醫學中心與診所組成的醫療群，能落實社區化的全人照護與醫療，提供民眾全面性、跨科別，全人全家全區域的醫療照護。

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