已故鐵路勇警李承翰殉職紀念碑揭牌　母落淚、父怒呼籲：法官應判兇嫌死刑

▲已故鐵路警李承翰紀念牌揭牌儀式。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鐵路警察局高雄分局李承翰今年7月遭鄭姓兇嫌刺殺身亡，至今已5個月。鐵路警察局30日於嘉義派出所前為其設立紀念銅牌並舉行揭牌儀式，典禮由警政署署長陳家欽指派副署長黃宗仁主持，並由臺灣鐵路管理局局長張政源、鐵路警察局局長江振茂等為承翰銅雕揭牌，李承翰的父母及其親友、貴賓等人在場共同見證。李承翰雙親，對於鄭嫌至今完全沒有對他們表示歉意，公開呼籲法官審判給鄭嫌死刑，不要無期徒刑，讓他還有特赦機會。

▲已故鐵路警李承翰雙親為李承翰紀念牌獻花。（圖／記者翁伊森攝）

已故鐵路警李承翰今年7月遭刺身亡，社會各界深感遺憾，鐵路警察局蒐集各方意見為對李員表示敬意，因此規劃在現有鐵路警察局前設立銅像，但因嘉義火車站未來將高架化，因此改打造為銅牌紀念碑，7月事發至今至今花費5個月時間打造，清楚記載了李承翰生平事蹟。讓未來搭乘火車或是阿里山森鐵的旅客有機會悼念李承翰的偉大事蹟。

▲已故鐵路警李承翰父親直言鄭嫌絕對預謀犯案，才會買長刀行刺，也導致兒子承翰身內兩靜脈破損無法止血身亡。（圖／記者翁伊森攝）

李承翰雙親會後接受訪問表示，鄭姓兇嫌至今未與他們道歉，他們期望法官判決可以判他死刑，失去了承翰，卻換來承翰同梯同學們的關心，就像乾兒子一樣的關心他們。隨後李父憤怒表示，鄭姓兇嫌根本是預謀才會買長刀，因為長刀刺進身體才有機會將身體內的兩條靜脈切斷，不易修復的傷口進而導致承翰的過世。李母則說，兇嫌堅持被附身，但被附身的人不應該這麼清醒。

▲已故鐵路警李承翰母親參加揭牌，難忍悲痛落淚。（圖／記者翁伊森攝）

李承翰紀念碑文內容如下:

李故巡官承翰103年6月以優異成績自臺灣警察專科學校畢業，第一志願分發鐵路警察局開展警察職涯，為照顧年邁雙親，選擇返鄉任職。於本(108)年7月3日晚間8時45分許，承翰接獲通報上車處理旅客補票糾紛，卻遭鄭姓嫌犯情緒失控突持利刃攻擊，身受重傷，為保護車上旅客安全，承翰英勇博鬥直到倒下最後一刻仍不鬆手，然緊急送醫搶救後，仍不幸捨己殉職，壯烈成仁。蹈危履險、赤誠匡持，抱義抒忠，矩範足式，警民同感哀悼，特立紀念銅雕表彰，緬懷忠魂千古，浩氣長存，勇警精神永垂不朽!特別感謝臺鐵局張局長提供場地，讓承翰的紀念銅雕得以豎立於站區內，供後人敬仰。

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