勇警李承翰入祀忠烈祠　民眾敬禮！小外甥曾說「有看到舅舅」

▲英勇殉職鐵路警李承翰由姊夫端其烈士牌位，在員警同仁及民眾夾道下緩緩入祀忠烈祠。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鐵路警李承翰處理台鐵補票糾紛不幸遭刺身亡，英勇事蹟讓他3日入祀宗烈祠，李姓員警的烈士牌位由姊夫端著，父母姐姊姊抱著幼小外甥一行人跟著旗手由上百位軍警陪同。李父表示，家人這段期間都沒有夢到兒子，可能是承翰怕他們傷心，但小外甥卻說「有看到舅舅」，家人們思念李承翰的心情，無論是誰都會感到不捨。

▲▼李承翰姊姊忍住悲痛抱著李承翰最愛的外甥，小外甥曾跟家人表示有看到舅舅回來。（圖／記者翁伊森攝）

▲英勇殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠，上百軍警同仁陪同家屬走最後一段路。（圖／記者翁伊森攝）

典禮由為三位警職旗手開到，接著由李姓員警姊夫手端烈士牌位，李的雙親及姊姊外甥緊跟著，後頭還有上百名軍警同仁，一行人由典禮外整隊、神情肅穆的將李的牌位送入忠烈祠，夾道的民眾有不盡舉氣右手向隊伍致敬，向李承翰致上最深的祝福。

▲▼ 英勇殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠，夾道民眾舉手致敬。（圖／記者翁伊森攝）

典禮由市長黃敏惠擔任主祭官，嘉義市政府、鐵路警察局及各機關單位皆派員參加，大家希望在這最後一程送給承翰圳深的祝福，隨著國歌的想齊集司儀悼念祭文的當下，黃敏惠及現場民眾不禁紅了眼眶。李姓員警父親表示，很多想對他說的話已經沒有辦法，但這裡(忠烈祠)很好，就讓他好好的在這裡，「他很孝順、很乖」。

▲▼ 英勇殉職鐵路警李承翰未來將長眠忠烈祠。（圖／記者翁伊森攝）