刺死鐵路勇警李承翰　精神鑑定出爐...鄭嫌辯：我中邪了

▲ 鄭姓殺警嫌犯出庭表示自己因為中邪才誤殺警察李承翰。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年7月3日鐵路警李承翰為保護乘客，在列車上遭台南市鄭姓男子刺殺身亡，鄭嫌備被依殺人、妨害公務罪嫌起訴。嘉義地方法院21日上午召開程序準備庭，鄭嫌在法庭上承認犯個人犯行，但鄭嫌卻表示案發前自己因被整人遊戲嚇到，被嚇到「是中邪了！中邪了！」。

▲鄭姓殺警嫌犯被逮時情緒激動。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄭嫌精神鑑定報告10月25日送由榮總嘉義分院，11月1日鑑定報告指出，鄭嫌因犯案時換思覺失調，欠缺辨識行為能力但由於送檢，檢方表示思覺失調症形成需要長時間觀察，花不到一個禮拜的鑑定結果似乎稍嫌草率，且無其他重大疾病及腦傷，難道患有思覺失調就可以殺人，甚至連殺警這樣天理難容的錯誤行為都無法辨識，因此要求再送其他醫院鑑定。

鄭姓男子庭上表示自己因為被整人遊戲整到無法控制，更宣稱雇主欠他薪資，自己又被女兒驚悚照片嚇到，一連串的整人事件讓他覺得有人跟蹤他，會發生殺警事件就是因為中邪了。

鄭嫌律師則主張被告不需再作鑑定，而且被告當下情緒低落，案發當日四處求援，更有嚴重被害妄想，根本無法自律，若要多家醫院鑑定一開始就要提出。

檢方申表示將再提出傳列車長、旅客、站務佐及鑑定員等出庭，但辯護律師認為多已完成偵訊，當事人也未爭執，相關人等就沒有理由再傳。

法官表示將尊重檢方，將會傳喚相關人員等。對於其他醫院再鑑定交再次出庭交由合議庭評估決定。

►我沒有遲到，是時間遲到了！