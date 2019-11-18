一刀刺死鐵路勇警精神鑑定出爐！罹患思覺失調症...檢方打臉僅供參考

▲▼勇警李承翰因公殉職。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鐵路警察李承翰今年七月遭台南市鄭姓男子以尖刀刺腹部致死，嘉義地方法院審理被告鄭男雖然經精神鑑定罹患思覺失調症，但檢方卻打臉「被告行凶時，心智並無缺陷，辨識能力也正常」。預計21日再次召開準備程序庭，承審法官將會針對被告精神鑑定報告等項目，詢問公訴檢察官、律師有無要聲請調查事項。

被告鄭男被控今年7月3日搭乘火車，持尖刀刺傷鐵路警察李承翰腹部致死，地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，將他依殺人罪嫌起訴，被告鄭男於8月29日移審嘉義地方法院，法官認為被告有逃亡之虞，持續羈押至今。

嘉義地方法院10月上旬開庭進行被告鄭男涉殺人案準備程序，當時被告律師要求將被告進行精神鑑定，並於10月下旬移送台中榮總嘉義分院進行鑑定，精神鑑定結果日前出爐，經診斷為思覺失調症，故主張被告行凶時，不能辨識其行為違法與否。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊18日表示，依最高法院見解，被告醫院精神鑑定報告僅供參考，法官仍應依據卷內相關事證判斷被告行為時的精神狀態。

蔡英俊表示，依據車廂內錄影畫面、現場目擊證人描述，可以發現鄭嫌心智並無缺陷或呈現精神障礙狀態，辨識能力與正常人一樣。公訴檢察官將會要求進行第2次精神鑑定，鑑定單位以教學醫院為主；另會要求傳訊相關證人佐證，證明被告行凶時，識別能力與正常人無異，且要勘驗相關錄影畫面及錄音。