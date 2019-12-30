郝龍斌陪同李永萍掃街　批民進黨強行通過反滲透法是「威權統治」

▲▼郝龍斌陪李永萍拜票。（圖／翻攝自Facebook／李永萍，下同）

記者康心禹／綜合報導

前台北市長郝龍斌、新北市議員廖先翔、白珮茹29日上午陪同國民黨新北市第12選區候選人李永萍到汐止的中正市場掃街，雖然飄著雨，但不減民眾的熱情，攤商反應非常熱絡。郝龍斌表示，如果可以產生認真、專業、了解地方、有行政能力的立法委員絕對是選區之福，對於李永萍的勝選非常有信心。

郝龍斌表示，不只韓國瑜一定要當選，國民黨立委也要朝過半努力，才能撥亂反正，民進黨想強行通過反滲透法，這樣的行為根本是威權統治。

郝龍斌還說，韓國瑜提出的政見都非常符合選民現在的需求，如果能夠當選絕對是國家之福，尤其一再強調現在「世上苦人多」，而蔡總統只是個讀稿機，根本不了解實際狀況，應該要檢討為什麼現在八分之一的年輕人沒有工作。

李永萍也表示，當初郝龍斌擔任第一任市長時，相中她的長才，延請她當台北市文化局長，翻轉台北市成為亞洲「創意城市」及「2016世界設計之都」，任內完成松菸文創園區、西門紅樓、剝皮寮、寶藏巖、大稻埕老街再造、《艋舺》影視協拍、雙L文創軸帶等文創實績；升任副市長後，又完成「2009台北聽障奧運」、「2010台北國際花卉博覽會」等膾炙人口的重要國際活動，創下台灣城市文創奇蹟。

而李永萍這次的掃街剛好也巧遇對手賴品妤站在中正市場的路口拜票，但兩人沒有交集。賴品妤表示，原本也要進入市場掃街，但考量到下雨天會造成攤商的不便，因此選擇只在路口拜票。