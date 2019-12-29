換掉林志玲後！大陸內衣龍頭都市麗人「慘虧42億」…4年蒸發613億

▲林志玲從2012年起便擔任「都市麗人」代言人，大幅提高品牌的知名度，並以聯名商品義賣。（翻攝自林志玲慈善基金會官網）

圖文／鏡週刊

已經創立21年的中國內衣領導品牌「都市麗人」，今年以22歲的女星關曉彤擠下林志玲，成為新代言人，但卻無法阻止鉅額虧損，最新公佈的財報光是今年除稅後就虧損9.8億人民幣（約台幣42億）。消息一出24日「都市麗人」股價跳水，大跌2.88%至1.01港元，市值22.7億港元（約88.5億新台幣），跟2015年高峰時期的180億港元（約702億新台幣）相比，市值縮水近87%，蒸發157.3億港元（約613億新台幣）。

過去在2012年以林志玲擔任形象代言，「都市麗人」迅速擺脫以往的陳舊形象，大幅提昇知名度，同時也在中國大陸境內不斷擴張門市，並於2014年成功在香港掛牌上市，2015年展店數衝上中國第一品牌，順利站上內衣龍頭寶座。

除了林志玲以外，也重金邀請黃曉明擔任男性內衣代言人，還請來「維多利亞的秘密」前設計師操刀，喊話要當上「中國的維多利亞的秘密」。

不過各種破舊立新的策略，在2016年首度出現虧損，當時還認為是快速展店的後火。之後各種挽救頹勢的措施不斷，包括今年換上全新的代言人關曉彤，希望藉由她22歲的青春形象，可以給這個品牌帶來新氣象。但是換了代言人之後，依然無法阻止虧損擴大，終於造成了今天的局面。今年統計，門市已經收1496家，剩餘6562家。

▲以22歲女星關曉彤為代言的中國內衣領導品牌「都市麗人」，傳出年度虧損高9.8億人民幣（約台幣42億）。（翻攝自「都市麗人」官網）

以明星替內衣品牌代言，最成功的例子當屬美國的CK（Calvin Klein Underwear），從凸顯「巨鵰」尺寸的馬克華伯格，一路到近期的小賈斯汀、肖恩曼德斯，每個廣告都成功帶入不同的性暗示，挑逗不同世代消費者的眼球，讓性感的形象持續不墜。相較之下，不管是關曉彤還是林志玲，看起來都清新多了。



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