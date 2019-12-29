砸100萬買韓國瑜原味鋼鐵H夾克　女韓粉被起底...疑是「退貨姐」

▲在韓國瑜競辦主辦的「2020鋼鐵愛心拍賣會」上，竟有韓粉出100萬買下韓的原味夾克。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

圖文／鏡週刊

國民黨總統參選人韓國瑜在昨（28日）舉行「2020鋼鐵愛心拍賣會」，在場上拍賣韓國瑜的鋼鐵H飛行夾克，許多韓粉到場響應，紛紛開出動輒數十萬的高價買下夾克，其中一名超級韓粉更是直接喊出「100萬」，高價標下「韓國瑜原味夾克」，並強調自己「完全沒有動什麼腦袋」，但眼尖網友發現，這名韓粉疑似就是高雄百貨界著名的「退貨姐」。

在28日舉行的愛心拍賣會中，鋼鐵H夾克從5200元開始起價，最後變成從10萬起標，現場鋼鐵韓粉熱情響應，最後競標價格逐漸攀高，眼看夾克將要售罄，韓粉開始想要韓國瑜身上正在穿的H夾克。

韓國瑜表示，身上正在穿的夾克「這只有一件」，但他依舊大喊「OK」答應拍賣，國民黨立委許淑華則幫大家「鑑定」，立刻聞起這件韓國瑜穿過的鋼鐵H夾克，她強調「市長已經穿了3個多禮拜」，並說聞完覺得「有總統的味道」。

這位「韓國瑜原味夾克」在確定拍賣後，開始喊價，令人吃驚的是竟然喊到「100萬」，得標者是一名退休的謝姓女老師，她總共在這場拍賣中標下了2件，第1件她花了40萬標下，在這場拍賣會中已經花了140萬。

記者詢問退休老師出價「100萬」一事，她表示「我完全沒有動什麼腦袋」，就直接出下100萬買下這件夾克，她強調韓國瑜支持弱勢團體，因此「韓國瑜做什麼，都會跟著他做」。

然而，PTT上卻有眼尖網友發現，這名韓粉疑似就是在高雄的百貨公司常要求退貨，並砸電話、敲櫃子的「退貨姐」，讓網友不禁大酸「那韓總穿過的韓夾克會被退貨嗎？」



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