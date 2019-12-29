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辯論會／「沒收公投、野蠻立法」　韓國瑜怒嗆：民進黨何時墮落到這種程度

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記者楊蕓／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會29日正式登場，針對媒體代表詢問蔡英文執政剝奪公投權力、前總統陳水扁破壞司法，韓國瑜回應時也強烈批評蔡英文執政，不但司法不公、國庫通黨庫、收買媒體，人民最痛恨的是立院野蠻多數暴力，忽略程序正義，「一個清廉、勤政、愛鄉土的民進黨，什麼時候墮落到這種程度？」更激動表示「國民黨做得爛，國民黨要下台，今天是2020年，是民進黨該下台了！」

韓國瑜表示，想到公投就想到當年嘉義立委蔡同榮先生，在立院當同事時，永遠看到他打躬作揖、再三拜託通過公投法，看到韓國瑜就鞠躬，蔡同榮委員在立委幾十年心血就是通過公投法，讓台灣人民有直接民權，「但非常遺憾，這次2018年公投，蔡總統選擇全部沒收，等於民進黨的蔡總統，自己打臉民進黨立委蔡同榮，妨害台灣直接民權的發展，令人不可思議。」

韓國瑜表示，民進黨在野時，痛恨國民黨四件事，第一是「司法不公」，結果民進黨變本加厲，第二件事是「國庫通黨庫」，結果民進黨貪污腐敗 ，第三件事是「新聞不自由、不中立」，結果民進黨收買台灣90%媒體，還秘密建立網軍，抓到的是楊蕙如，沒有抓到的楊蕙如還有多少？族繁捕及被載。

韓國瑜痛批，人民痛恨的第四件事「立院野蠻多數暴力、忽略程序正義」，今天的反滲透法，完全是民進黨野蠻立法，忽略程序正義。

韓國瑜表示，一個清廉、勤政、愛鄉土的民進黨，什麼時候墮落到這種程度？控制司法、控制媒體， 一樣國庫通黨庫，黨庫通自己家庫，大撈特撈！另外，民進黨的野蠻立法，反滲透法讓每個人脖子榜上一顆炸彈，遙控器在民進黨手上，「國民黨做得爛，國民黨要下台，今天是2020年，是民進黨該下台了！」

▼2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

▲▼2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

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