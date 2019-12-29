對話曝！空姐台北「和人夫爽睡3天」　正宮查旅館備註氣炸：女友會先來

▲吳女和澳門籍劉男大搞婚外情。（示意圖／資料照）

記者張靖榕／綜合報導

一名吳姓空姐和澳門籍劉姓男子幽會，第一次被正宮抓包後和解，私下卻繼續和劉男打得火熱，更一起出遊共宿3天。正宮再次抓包兩人時氣炸，質問「還要睡人家老公」，竟被回「當然」，於是決定不再心軟，提告求償100萬元，後經判決獲陪30萬元。

判決書指出，劉男和正宮燕子（化名）於2009年結為夫妻，婚後育有2名子女，原為空姐的燕子也改跑道進入澳門博弈事業；然而2人的關係過不了劉男的七年之癢。2016年，燕子抓姦劉男和曾是同事的吳女，立刻寄發律師函要求吳女停止妨害家庭行為，最後選擇透過和解了結婚外情鬧劇，但不到2年，同樣的事情又再發生。

▲吳女和劉男同宿3天2夜，被正宮燕子抓包。（示意圖／ETtoday資料照）

2018年初，燕子和劉男正處於準離婚狀態，但法律程序仍在進行中，她卻發現劉男又跑去和吳女私會，在台北訂了一間高級旅館，還備註「女友會先來」。氣翻的燕子當場破門錄影，質問和劉男一起躺在床上的吳女「還要睡人家老公」、「2個小孩妳都不用管，有沒有良心啊」；吳女則回「當然」、「那是妳的又不是我的」等。

燕子再度告上法院，表示和劉男尚未離婚，吳女還和劉男同住一房，明顯逾越男女正常互動，破壞家庭和諧；吳女則辯稱因不熟悉法律，加上燕子頻頻在網路上向天下昭告已經離婚，才會以為劉男已經恢復單身。吳女表示，和劉男共宿的過程並沒有發生性事，都是聊天、出門逛街、回來聊天、吃飯和看電視。

二審法官認為先前燕子提告吳女妨害家庭時，就已提起離婚訴訟，法院紀錄也顯示尚未完成離婚，因此吳女應該清楚劉男在法律上仍是人夫的事實，卻還和對方同住遊玩，明顯逾越男女分際。法官審酌兩人身分後判定，吳女須賠償燕子30萬元確定。