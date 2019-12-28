老鷹抓雞吃…反被圍毆暴打　獲救一臉「被玩壞了」表情笑爆

▲老鷹入侵雞舍慘被「壓地圍毆」，獲救驚見被玩壞表情。（圖／翻攝自Rustic Road Farm臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

「被打到懷疑『鳥』生。」美國伊利諾伊州（Illinois）凱恩縣一間農場日前在網路分享影片，他們家的雞舍日前被一隻老鷹入侵狩獵，不料老鷹反而被暴怒的雞群壓在角落痛打。農場主人發現騷動趕到現場時，老鷹已經被打到躺地瘋狂顫抖，甚至露出一臉「我是誰、我在哪裡」被玩壞的表情。

伊州鄉村道路農場（Rustic Road Farm）在臉書分享影片，一隻老鷹22日闖入農場雞舍想要捉雞吃大餐，不料牠卻被憤怒的雞群圍在角落痛打，儘管牠一度掙扎試圖逃跑，但最後仍被雞群追上。農場工人聽見雞舍的騷動聲趕到現場，發現老鷹確實不能自行脫困後，才趕緊上前把老鷹救了下來。

農場工人一邊錄影、一邊用手抓住老鷹走出雞舍，這時老鷹瞪大雙眼、嘴巴張開，一臉「我是誰、我在哪裡」被玩壞的表情，龜縮在他的手裡動也不敢動。他表示，老鷹最後被抓到野外放生，「我們認為牠短時間內應該不敢再回來了。」

影片分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人說「老鷹臉上寫滿後悔」、「我從來都不怕雞，但我想我今後都要做惡夢了」、「一臉被打到懷疑『鳥』生」、「這隻以後只能抓兔子，老鼠了，前途堪憂」、「竟然想抓大雞，踢到鐵板了吧。」

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