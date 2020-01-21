快訊／「小燈泡案」王景玉判免死　王婉諭491字回應

▲王景玉。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃巈禾、林銘翰／台北報導

內湖女童小燈泡命案，高等法院21日更一審宣判，持剁骨刀狠心殺害小燈泡的兇手王景玉，高院認定他犯下「成年人故意殺害兒童罪」，但維持一二審的見解，認定王男只要定時服藥就能控制病情，有教化可能，所以不處死刑，判處無期徒刑，可上訴。對此，小燈泡媽媽王婉諭與丈夫劉大經發出491字的聲明表示，從沒冷靜過，如同悲傷不曾停止。

以下為王婉諭與劉大經的聯合聲明：

感謝高等法院合議庭對本案的審理。



這是困難的案件，難的不只是法律適用與解釋，還包括背後價值的取捨。



身為參與刑事程序的被害者家屬，我們不認為，本案第四次進入法院，就會讓判斷難度降低。



今日，我國司法機關認為無期徒刑較為適當，我們夫妻謹表尊重，也將仔細閱讀判決內容後，請律師做出法律上的回應。至於檢察官對於判決理由的想法，我們也期待聆聽。



在此，再次向各位關心小燈泡案的朋友說明，我們在意的，從來不只是訴訟程序裡，對被告的評價或犯行的懲罰。



更多時候，我們更希望致力於防免悲劇的再發生，並且保護更多的孩子。



我們了解到，要透過個人、家庭、社群與政府的努力，提升社會安全以及追求社會共好，才能去盡量接住一個個非行青年乃至中年人，讓此類弱凌幼的案件，可以消失於社會。



針對判決結果，我們沒有失望的情緒、也沒有血淚的控訴，然而，這絕非是我們理性冷靜。



事實上，我們從來沒有冷靜過，如同悲傷不曾停止，只是，為了更多的孩子，我們必須把憤怒悲傷，轉化成實質改革的力量，在每一個社會安全錯漏的環節，努力糾錯、全力改正，承諾永不止息的努力，並以此回報小燈泡給我們夫妻的愛。



再次感謝大家的關心。



王婉諭、劉大經

共同聲明

▲小燈泡母親王婉諭。（資料照／記者吳銘峯攝）