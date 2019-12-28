快訊／吊車吊臂斷裂！　宜蘭「T霸招牌清洗工」自3F墜下身亡

宜蘭冬山鄉中山村路邊，27日又被偷倒一堆建築廢棄物，偷倒的袋上竟寫「缺德」，中山村社區發展協會理事長李振福說，看到這兩字，村民也氣炸了，因亂倒垃圾是很「缺德」的事，有人怎還會做這種事，另，已報案要追查不肖業者。廢棄物中因蝦皮包裹等物，環保局將依照包裹上姓名、單號追查涉案者，及依「廢棄物清理法」開罰1千200元至6千元罰款。