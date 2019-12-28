快訊／吊車吊臂斷裂！　宜蘭「T霸招牌清洗工」自3F墜下身亡

▲宜蘭一吊車吊臂不明原因斷落，一名T霸清洗工人從3層樓高摔落，送醫不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）
記者游芳男／宜蘭報導
吊車吊臂不明原因斷落，造成一死，宜蘭羅東鎮公正路一超商停車塲，28日凌晨1時許，54歲張姓工人在清洗T霸招牌時，吊車的吊臂竟斷落，張男從近3樓高摔落地面，被緊急送醫但不幸仍宣告不治，這件工安事件，警方正釐清中。
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