拆解「大陸幽靈船」包商潛水失聯　搜救人員漏夜冒大浪在船艙尋獲遺體

記者游芳男／宜蘭報導

大陸一艘重近2000噸的「幽靈船」自長江口飄出海，於9月28日一路漂抵宜蘭頭城大溪海邊礁區擱淺，航港局擔心影響漁民捕撈作業，因此發包就地進行拆解，不料25日下午，呂姓包商下海探勘26日作業水下船艙區域，因呼吸送氣不明斷裂，人失蹤，因漲潮且浪大衝擊船體搜救任務暫時中斷，晚間搜救人員漏夜冒大浪風險，在船艙尋獲遺體。

▲▼拆解近2千噸「大陸幽靈船」包商潛水失聯，搜救人員漏夜冒大浪風險在船艙尋獲遺體。（圖／記者游芳男翻攝，下同）





9月28日從長江口，一路漂抵宜蘭頭城大溪海邊礁區擱淺的近2000噸大陸「幽靈船」，航港局原預計將它拖吊到蘇澳港碼頭，但最後因船底觸礁破洞無法拖離，發包就地拆解，目前，已完成7成的船體拆解作業。

25日因風浪大，拆解作業暫停，但呂姓包商為求26日中午的拆解作業順利，在25日中午時分趁退潮且浪較小時，由另一劉姓工地主任在岸邊警戒，呂男帶著由岸上馬逹送氣的呼吸管及另一條水下切割作業用的純氧氣輸送管下水，探勘26日中午的拆解船艙區域。

但到下午3時許，劉姓工地主任遲遲未見呂男上岸，後來發現呂男水下呼吸用的送氣管疑似不堪大浪拍打斷裂，才知事態嚴重，緊急報警。由於海域風浪過大，下午潛水人員暫無法下水，救災人員先進行岸際搜尋，視風浪狀況

再下水搜尋。

晚間21時30分許，風浪較為平穩，搜救人員再次冒險潛入船艙搜尋，於21時50分，在船艙下方發現呂姓包商僵硬遺體，並將之拉上岸。

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