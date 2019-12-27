喬債務糾紛演變「打人+妨害自由」　2男公親變事主被送辦

▲喬債務問題上演打人及妨害自由，宜蘭分局火速救援並將涉案2男送辦。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

喬債務糾紛演變打人及妨害自由！宜蘭林姓男子與陳姓男子有債務糾紛，26日下午15時許，陳姓男子找來沈姓、李姓等2名友人，至林男公司內喬還債務問題時，雙方一言不合，沈姓、李姓等2人「公親變事主」，竟徒手毆打及限制林男行動自由，林男報案，宜警優勢警力火速救援林男，依妨害自由及傷害罪送辦沈姓、李姓2人。

宜蘭分局勤務指揮中心，26日下午15時許接獲民眾報案，指稱宜蘭市發生被限制自由案件，亟需警方協助，執勤員當機立斷啟動「快打警力機制」，通報偵查隊及派出所派遣線上佐警立即前往，警員到達後，先以優勢警力控制在場人員，經了解後知悉係陳姓被害人與林姓民眾有債務糾紛，由沈姓、李姓等2名友人約同至林姓債權人公司洽談還債事宜，不料商談過程中，被害人遭人徒手毆打及限制行動自由。

宜蘭分局快打警力到場後，先保護被害人安全，被害人當場表示對沈、李二嫌提出妨害自由及傷害告訴，警方立即逮捕2嫌，全案依刑法妨害自由及傷害罪，移送偵辦。

警方呼籲民眾如有債務糾紛，應尋正當民事管道，理性協商解決，勿以非法方式為之，本分局對於此類糾紛案件絕不寬貸容忍，將全力持續掃蕩，依法偵辦。

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