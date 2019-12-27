嘉義南區扶輪社捐助復康巴士　提升身障者接送效能

▲▼ 南區扶輪社捐贈嘉義市復康巴士。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國際扶輪3470地區嘉義南區扶輪社27日在嘉義市政府前廣場舉行「扶輪有愛 行動無礙」復康巴士捐贈儀式，耗費162萬由德國進口福斯汽車改裝，屬於高頂車輛自動升降車款，車廂內高度可充分因應各種特殊條件的使用者，如僵直性脊椎炎患者或使用高度較高之電動輪椅者，更方便陪同家屬對搭乘者的照顧。嘉義市長黃敏惠等人蒞臨現場，感謝扶輪社對社會的付出。

▲▼ 南區扶輪社捐贈嘉義市復康巴士，市長黃敏惠(右四)代表受贈。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「把愛傳出去!」感謝嘉義南區扶輪社號召募款，讓身心障礙朋友得到滿滿的愛和祝福，並增進其生活品質；市府於96年起提供復康巴士接送服務，並委託脊髓損傷者協會營運，復康巴士也由3輛變為21輛，感謝社會的愛讓有需要的人能受到更好的照顧。

▲▼ 復康巴士操作示範。（圖／嘉義市政府提供）

社會處表示，身心障礙者因行動不便，致外出意願與能力受到限制，進而影響其在社區活動的參與以及人際關係的疏離。國際扶輪3470地區嘉義南區扶輪社看見身心障礙朋友的不便，於今年2月27日辦理「扶輪有愛 行動無礙」慈善盃高爾夫球賽及募款餐會，現場除嘉義南區扶輪社全體社員還包括花蓮吉安扶輪社、彰化南區扶輪社、嘉義彩虹扶輪社暨各公司、醫院、診所、藥局等，皆以實際行動，發揮有愛無礙的精神。

本車車內較寬敞，讓身心障礙朋友有更舒適、安全、優質的乘車空間，本輛車的加入將讓身心障礙朋友更方便外出，扶輪社以實際行動給予身心障礙朋友最有力的支持。歡迎行動不便、身心障礙朋友多加利用，服務時間為週一至週五、每日上午8時30分至12時、下午1時至5時30分，讓看病、出門訪友更加舒適便利。接送服務預約電話05-2771030

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