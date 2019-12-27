違規左轉！20歲富家女駕「紅色法拉利」撞飛機車　騎士倒地送醫

記者邱茀濱／綜合報導

新北市板橋區27日下午發生一起車禍事故，事發當時一名20歲王姓女子駕駛一輛紅色法拉利，由於她違規左轉，直接撞飛一名男騎士，對方倒地後緊急送醫急救。警方初步排除王女酒駕，但肇事責任仍待進一步調查釐清。

車禍發生在板橋區中山路一段與新站路交叉口，這輛紅色超跑法拉利疑似未注意直行車，仍緩緩要左轉新站路，下秒不慎碰撞到機車，造成64歲劉姓男騎士當場噴飛，物品散落一地。這名機車騎士造成頭、雙臂、雙膝多處擦傷，立即被送往亞東醫院救治。

▲法拉利撞機車。（圖／記者郭世賢攝）

「周末超殺快閃」太妍、宋智孝大推～懶女人必備超舒服