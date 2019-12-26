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侯友宜、郭台銘桃園合體站台　籲龜山鄉親支持陳根德

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記者沈繼昌／桃園報導

新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘26日晚間合體為桃園市第一選區立委候選人陳根德站台助選，侯友宜指出，龜山地區與新北市林口、新莊是鄰居，龜山若能快速發展，新北市也受惠，陳是用心做事的立委，懇請鄉親支持；郭台銘則以陳在立法院努力解決經濟、年輕低薪與就業、認同他提出0至6歲幼童由國家養的政策等三個理由，呼籲龜山鄉親唯一支持。

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘26日晚間合體為桃園市第一選區立委候選人陳根德站台，懇請鄉親唯一支持。（圖／記者沈繼昌攝）

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘26日晚間合體為桃園市第一選區立委候選人陳根德站台，懇請鄉親唯一支持。（圖／記者沈繼昌攝）

陳根德龜山競選總部26日在龜山區大華活動中心舉辦問政說明會，侯友宜與郭台銘先後趕來為陳根德站台輔選。

侯友宜指出，1977年警大搬到龜山鄉，他就在龜山坪頂地區長大，他對這裡有份特殊感情，更關心龜山未來發展，龜山與新北市的林口、新莊與泰山等區比鄰而居，這幾個地方基本上是綁在一起的，陳根德若當選立委為地方爭取建設，新北市也會受惠。

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘26日晚間合體為陳根德站台，在台上彼此握手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘26日晚間合體為陳根德站台，在台上彼此握手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

侯友宜認為，高速公路林口與龜山常用的兩個交流道經常塞車，一直無法解決，陳根德很用心，找很多在地好友到他辦公室，就常以大地圖說林口龜山高速公路出口要如何改善，他想到辦法，但不是他與現任桃園市長可以作到，亟需中央的立委爭取幫忙，這麼用心的立委，一定要讓他當選，如果他當選，龜山有好的發展，新北林口與新莊發展才會更快，所以一定要支持陳根德順利當選。

▲鴻海創辦人郭台銘為立委候選人陳根德站台，他以三個理由懇請鄉親支持用心做事的立委。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鴻海創辦人郭台銘為立委候選人陳根德站台，他以三個理由懇請鄉親支持用心做事的立委。（圖／記者沈繼昌攝）

郭台銘表示，感念陳根德為中華民國的付出，我們才有安居樂業的好生活，他與陳根德是很多年的好朋友，他提三個理由要支持陳根德，包括在立法院遇到經濟問題會主動打電話詢問他，陳推過很多經濟法案通過，尤其敢勇於對抗財團壓力，他擋住壓力找到對大眾、老百姓有好處的法案，我不懂的也會請教他，我是他在經濟上的顧問，他則是很認真的立委。

第二個理由是，他希望爭取年輕人低薪與就業問題，龜山區有華亞科技園區，陳根德希望他能夠協助、調整與建議，讓年輕人有更多高薪與就業機會，讓高科技廠商能夠進來龜山投資，年輕人有美好前景的工作，才能解決年輕人低薪就業機會，年輕人有了高薪工作，就願意多生小孩，解決台灣高齡化與少子化的問題，因為沒有年輕人與幼兒，台灣就沒有未來。

第三個理由是，這次民進黨用大量的網軍，與所有資源都投入選舉，用來打擊陳根德，因此絕對不能讓民進黨一黨獨大，如果一黨獨大以後，法案想要通過就通過，鄉親一定要支持我推出的0至6歲幼兒由國家養的政策，懇請龜山鄉親把選票投給陳根德，讓他重回立院為大家服務。

►「即日起，我退出老化黨。」

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