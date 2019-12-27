選前散布謠言…李翁月娥報警糾元凶！　李旻蔚PO文槓余天：2個月質詢掛零

▲李翁月娥駁斥請走路工的謠言。（圖／翻攝自李翁月娥FB）



記者黃可昀／綜合報導

選舉進入關鍵階段，新北市第3選區各立委候選人都積極拉票。無黨籍李翁月娥今天開直播表示，竟然有人在網路散播假消息，說她28日徵走路工來撐場面，日薪1200元，對於這項謠言她強烈否認，並且已經報警要揪出發布者。

李翁月娥在粉專PO出截圖，有人自稱是服務處的工作人員，要在12月28日競選總部成立大會當天，徵求自願者到現場喊凍蒜，活動結束後可以領取1200元酬勞。李翁月娥辦事處得知消息後，立即將資訊交給警方，目前正在查緝散布謠言者，同時她也呼籲選舉不該使用奧步，「如果今天我有這筆錢，寧願去做善事。」

▲余天家人幫忙拉票。（圖／翻攝自余天FB）



民進黨余天近日則是蠟燭兩頭燒，忙選戰的同時還要掛心女兒余苑綺，所以全家大小都出動幫他站街頭拉票，妻子李亞萍今天還「代夫出征」現身龍門市場掃街，與不分區立委候選人林楚茵一同發送面膜給三重鄉親，希望大家每天都能氣色紅潤，別像余天一樣忙出熊貓眼來。

▲李旻蔚也加快腳步搶票。（圖／翻攝自李旻蔚FB）



民眾黨李旻蔚則是PO文對敵軍余天提出質疑，直指他是「唯一一位委員，在第八次定期會間（自9月開議至11月底）沒有任何質詢記錄的立委」，不僅發言率低落，對於托育、居住正義、長照等等議題也欠缺關注，「擁有這樣質詢看『天』的佛系委員，恐怕不是三重人之福。」

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