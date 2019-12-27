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趁年末搶電信手機折扣　「iPhone 11只要1元」最吸睛

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼電信雙11優惠。（圖／業者提供）

▲趁著年末再撿一波電信資費、手機優惠。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

聖誕節剛過，緊接而來的就是元旦跨年與農曆年，五大電信在歲末時推出一波資費、手機優惠，來吸引用戶目光；其中最力人驚豔的促銷方案，就是亞太電信所推出了「iPhone 11只要1元」的優惠，只要搭配指定資費就可以超狂價格把新機帶回家。

中華電iPhone購機最高現省12,000元
先前中華電就已推出了「暖心加碼」方案，凡申辦iPhone XS、iPhone XS Max，月繳999元、1,199元，即享購機折價6,000元；月付1,399元以上，最高現折8,000元。

另同時調降iPhone XR 256G、iPhone XS 512G、iPhone XS Max 512G等指定機型專案價，最高降幅達4,000元。上述優惠併計相當於購機最高現省12,000元。不過要注意的是，這項優惠方案於中華電信網路門市與服務據點同步銷售，活動時間自即日起到109年1月1日止。

台灣大祭7旗艦機送6千好禮
台灣大也要送給消費者一份歲末大禮，即日起到2020年2月29日，一連兩個多月，特別推出申辦999/1399資費，綁約24/30/36個月，搭配Google Pixel 4 /4XL、Google Pixel 3a / 3a XL、Samsung Galaxy Note10+、OPPO Reno2、vivo V17 Pro、SONY Xperia 5、ASUS ZenFone 6等精選旗艦手機，享購機優惠價格以及上網、網內通話雙飽，再送出最高價值6,000元的年終好禮；VIP用戶另再享手機專案價最高可省5,000元。

6,000元好禮包括Google Nest Mini中文化智慧音箱、智慧燈泡、momo折價券，讓你在明年5G正式上路前，提前體驗全新的智慧家庭生活。

遠傳Apple手機、手錶、平板通通優惠
即日起至2020/1/31止，遠傳全台直營/加盟/網路門市祭出iPhone、Apple Watch Series 5 LTE版優惠；而在12/31前也有iPad (2019)折價好康。

▼遠傳電信在年末推出了Apple手機、手錶、平板等多項優惠。（圖／遠傳電信提供）

▲▼遠傳電信新iPhone購機最高可折4,000元。（圖／遠傳電信提供）

iPhone Xs搭配1399以上資費，手機再降5,000元，只要8,300元，而iPhone Xs Max也同享優惠；iPhone XR搭配999以上雙飽指定方案，手機最高現折2,000元，以iPhone XR 64G搭配遠傳4.5G資費1399為例，手機價只要2,900元，還享上網飆速及網內通話吃到飽，限時再加碼網外語音每月1,200分鐘。另外，iPhone 11 Pro / Pro Max 512G無論綁約或購買單機皆加碼送AirPods 2，且購買單機手機可再折512元。

另外，Apple Watch Series 5 LTE版也祭出優惠，凡申辦1399方案搭配一號多機服務，專案價0元起；申辦好康1+1方案享新款AirPods加購價1,990元。

如果是想購買平板的消費者，在12/31前到遠傳購買全新iPad (2019)，月付699即可以3,990元輕鬆入手最新的10.2吋iPad(32G/WIFI)，年底前再加碼送friDay購物金5,000元，還可以破盤5折價加購Apple Pencil (1,545元)，無論是犒賞自己好追劇、送孩子好學習或是送長輩玩遊戲，堪稱送禮最佳選擇。

台灣之星手機、家電、加值娛樂多重好康
台灣之星所包裝的優惠方案一項相當用心；這次趁著歲末在全台實體門市及台灣之星官方網站/APP推出「千元禮包刮刮樂」，不限台灣之星用戶，人人都可以參與。

而在資費優惠上，凡於台灣之星網路門市新申裝/攜碼申辦指定機款，搭配月租599資費方案，綁約36個月，即可享月租費終身月月折100元限定優惠，相當於月租只要499元就可擁有終身不限速上網吃到飽，且網內互打免費，還可免費帶走2019版iPhone 7 Plus(128G)。另外也有針對不同需求的消費者，推出家電商品選擇。

另外，若是消費者選擇999資費方案，綁約30期，就可將原價萬元的手機以0元就帶回家。

亞太iPhone 11只要1元
即日起於亞太電信數位門市針對新申辦/攜碼用戶推出「好物嚴選98系列」資費，月付598元起，約期36期，享不限速上網吃到飽、網內免費、網外/市話贈送10分鐘優惠，搭配iPhone 11 64G專案價只要1元，最頂規的iPhone 11 Pro Max 256G搭配月租1198元，也只要1元，且手機免預購、全部現貨、限量供應售完為止，讓你立馬輕鬆帶走超人氣的科技禮。

▼亞太「好物嚴選98系列」資費。（圖／亞太電信提供）

▲▼亞太「好物嚴選98系列」資費。（圖／亞太電信提供）

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