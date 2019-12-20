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電信商送聖誕大禮　iPhone購機最高現省12,000元

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▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲針對聖誕節，中華電、遠傳分別對新舊款iPhone祭出優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

一年一度的聖誕節即將到來，中華電信與遠傳要陪伴果迷一起暖心歡度聖誕節；中華電今（20）日推出iPhone指定機型限時優惠的「聖誕暖心加碼」，滿足果粉送禮或年終換機的需求，搭配購機最高現省12,000元。而遠傳則是針對今年推出的iPhone 11 Pro / Pro Max 512G祭出加碼優惠。

在中華電信方面，凡申辦iPhone XS、iPhone XS Max，月繳999元、1,199元，即享購機折價6,000元；月付1,399元以上，最高現折8,000元。另同時調降iPhone XR 256G、iPhone XS 512G、iPhone XS Max 512G等指定機型專案價，最高降幅達4,000元；上述優惠併計相當於購機最高現省12,000元。

為了慶祝耶誕節，中華電推出了iPhone XS Max 512G，搭配「聖誕暖心加碼」月繳1,399元與指定機型專案優惠現省12,000元，行動VIP客戶，手機最高再折5,000元，即享專案優惠價15,300元（36個月租期），相當於以3折起就能將原價48,900元的iPhone XS Max 512G帶回家。於合約期間享行動上網吃到飽、最大網內免費講，以及刷指定銀行信用卡，享12期分期零利率。

而遠傳則是推出新一代的iPhone 11 Pro / Pro Max 512G加碼優惠，即日起至2020/1/31止，凡到遠傳全台直營/加盟門市搭配999(含)以上資費方案，即可擁有AirPods 2，立馬現省5,290元。

另外，若只有單機升級需求，遠傳也有貼心加碼優惠，即日起至2020/1/31止，凡至遠傳全台直營門市選購iPhone 11 Pro / Pro Max 512G，手機現折512元，再加碼送AirPods 2。

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