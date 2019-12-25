平價iPhone策略奏效　調查：iPhone XR奪下2019 Q3全球銷售冠軍

▲iPhone XR奪下2019年第三季度全球最暢銷的機型。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

根據市場調查機構Counterpoint Research最新報告指出，2018年秋季推出的iPhone XR機款是2019年第三季度全球最暢銷的機型，一口氣吃下了3％的市場份額；更猛的是，除了2018年9月之外，iPhone XR自2018年第四季度以來一直是每個季度全球銷量最高的機型。

Counterpoint Research報告中顯示，iPhone XR機款在ｃ就貢獻了蘋果手機總銷量的四分之一以上，成為蘋果在所有地區的最暢銷型號。且蘋果還調整了iPhone XR在中國和其他幾個市場的價格，以助於保持2019年第三季度的強勁需求。而iPhone 11在手機發布季度內也進入了全球銷量的前十名。

而在此次的銷售排行前十名中，三星奪下了三席名次，值得注意的是，三星進入銷售前十名的機款，全部都是A系列的中階機；報告中指出，這有可能是因為A系列機款具有強大的規格與設計，且價格上更具備競爭優勢。

▼2019 Q3全球智慧型手機銷售量前十名。（圖／翻攝自Counterpoint Research）

另外，OPPO也有三款手機進入銷售排行榜中，一樣都是中階機款；Counterpoint Research認為，這是因為OPPO A系列中階機在中國與其他地區銷售表現不錯。

值得注意的是，華為P30機款這次也列入了前十名榜單中；報告分析，這是因為P30依然搭載著GMS服務，否則P30也有可能會跌出榜單之外。

而Redmi 7A這次則是位居第九名，Counterpoint Research指出，此一機款在印度推行的相當成功，光是印度市場就貢獻了一半以上的銷售量。