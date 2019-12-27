東森購物獨家首賣PUMA女性休閒組　與韓國同步流行

▲全球僅韓國銷售的PUMA女性休閒套組，現在到東森購物也能買到。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

不必出國就能與韓國同步流行！東森購物與韓國現代電視購物跨國攜手合作，推出知名運動品牌PUMA女性休閒套組，目前這款服飾全球只有韓國及台灣銷售，東森購物為台灣獨家通路，讓會員與韓國時尚穿搭無縫接軌，走在流行尖端，同時也將挑戰全球最優惠價格，預計於12/28（六）東森電視購物46台晚間00:10～00:50首賣播出。

PUMA運動系列向來引領潮流，休閒系列更是結合了運動機能，並強化設計感，能穿出不同況味。此系列全球僅韓國銷售，在韓國現代電視購物已是熱銷冠軍系列，檔檔銷售一空，此次由東森購物獨家引進女性休閒套組，組合中共有6件，一次買回黑色與條紋款運動T袖+兩條長褲，首檔再加碼送1件羊絨感長褲與連衣裙，不論是居家、外出、運動、旅行都適合，堪稱24小時萬能百搭套組。

除了可以變化出6種不同造型穿法，CP值相當高，這款2020年發表的最新女性休閒套組，設計上打破以往休閒服總是寬大、無腰身的印象，而是加入韓版服裝特點最講究顯瘦和曲線的剪裁，讓女性穿著輕鬆也能兼具時尚美感。

▲機能結合時尚，休閒服也能穿出流行感。

在機能上，休閒套組全面採用PUMA最新的WARM-CELL細胞機能恆溫科技面料，具有儲蓄身體暖度、輔助身體升溫、高性能排濕透氣、體內空氣循環機能、適應環境高低溫差等功能。從設計到生產，每道程序都經過德國總公司嚴格管控，全面把關每一細節、追求最高品質，只有總部認可的一級製造商，才有資格生產，每一項製作過程皆符合PUMA總部嚴格檢驗標準。

東森獨家銷售的PUMA原裝進口休閒套組組合，內含T恤2件（黑色、條紋）+長褲2件（麻花灰色、深灰色）+再獨家加贈羊絨感長褲（深灰）+連衣裙（深灰），共有6件組合，東森價2,980元，數量有限，售完為止。

東森購物執行長彭鴻珷表示，東森購物與韓國現代電視購物跨國攜手合作，把韓國即時暢銷商品帶進台灣，會員在家就能及時與流行併進，除了本款PUMA女性休閒套組外，並也已引進在韓國幾乎每家必備的煮食神器ROICHEN低壓真空原味鍋，以及去首爾必敗的美妝品ITS SKIN蝸牛霜，帶給喜歡韓系流行商品的會員們。