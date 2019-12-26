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東森購物引進夏利豪綠韻淡香水　推全球獨家限量神秘贈禮

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東森購物引進夏利豪綠韻《Tourmaline》淡香水 （圖／東森購物提供）

▲夏利豪《CharrioTourmaline》綠韻女性淡香水，2,980元即可入手。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2020即將到來，在新的一年開始，犒賞自己一瓶仙氣滿點的女神香，讓自己在新年初始有個好心情，也帶來好運氣。東森購物為回饋廣大會員，特地引進夏利豪綠韻《Tourmaline》淡香水，並推出全球獨家限量限時神秘超值贈禮，只要2,980元就可入手極品好香，獨家回饋謹此一檔，敬請鎖定12/27（五）東森購物CH34台21:20夏利豪綠韻《Tourmaline》淡香水首賣節目。

夏利豪綠韻《Tourmaline》淡香水的前味是東方典雅感的茉莉、仙客來、長春藤葉、中味是熱情的梔子花、水風信子、雞蛋花、藏紅花、後味則是餘韻無窮的花梨木、白麝香。夏利豪綠韻《Tourmaline》淡香水以多種豐富層次的韻香，在純淨與濃郁、傳統與大膽、性感與熱情間創造出一種微妙的平衡。

此外，其瓶身設計結合夏利豪著名的經典扭繩鋼索設計環繞、晶瑩剔透的藍綠玻璃色調，給予人滿滿靈氣的脫俗感。設計概念來自於稀有品種「翡翠梔子」，花朵色彩艷麗，宛如一顆東方寶石翡翠，此種花對生長環境十分挑剔，花朵大而富有濃香，宛如森林中的百花之后，在雨水和陽光的洗禮下，靜靜散發出只屬於自己的神秘幽香。
 

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