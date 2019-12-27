劉寶傑跟風「韓膝走路」秒變博恩卡東西　吳子嘉站起來！驚曝：酒店很好用

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜於24日播出的《博恩夜夜秀》上跟博恩PK用「膝蓋走路」，不過因為主持人博恩無法把雙腳放在膝蓋上，對此他還手比胯下說「我有卡東西」。這片段引起討論，就連劉寶傑也在關鍵時刻上模仿，結果也跟博恩一樣「卡東西」。

韓國瑜上博恩秀引起話題，不過節目最後一段，他突然和博恩PK做高難度的「膝蓋走路」動作，引起許多討論。事後韓國瑜說，跟博恩PK做瑜珈有兩個目的，第一就是因為「博恩老是修理我、嘲諷我，我就露一手跟他PK看看誰的筋比較軟」；第二，做瑜珈也是象徵著自己的人生哲學觀，人在低潮時可以站起來，瑜珈動作有這樣的象徵意義，看來博恩萬萬沒想自己筋這麼硬被卡住了。





▲▼劉寶傑模仿韓國瑜用膝蓋走路，沒想到也跟博恩一樣卡東西。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻，下同）

政論節目《關鍵時刻》也在討論此事，主持人劉寶傑甚至還邀請美麗島電子報董事長吳子嘉一起來做，沒想到劉寶傑跟博恩一樣卡東西，沒有辦法把雙腳放在膝蓋上。但吳子嘉就相當軟Q，跟韓國瑜一樣沒有障礙，最後還能輕鬆站起來，讓劉寶傑驚嘆「你可以耶！」

不過吳子嘉也透露，這種膝蓋走路的方式必須要練過才行，要平常就靠打坐、瑜伽來鍛鍊，不然腿骨可能會斷。另外，吳子嘉也說，這招在酒店很好用，只要一做出來全場的妹都會笑出來，「在酒店很好用的」。