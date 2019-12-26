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太陽被吃掉了！今年最後一場「天狗食日」　夢幻朦朧照曝光

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▲▼20191226日環食。（圖／記者姜國輝攝）

▲今年最後一場天狗食日天文奇景，吸引許多人朝聖。（圖／記者姜國輝攝）

記者周姈姈／綜合報導

太陽被吃掉了！今年最後一場「天狗食日」日偏食已於今(26)日中午後登場，吸引許多人朝聖半個太陽被月球遮蔽的天文奇景。不過，如果你沒有親眼目睹此場奇景也沒關係，就有專業攝影師不藏私分享一系列天狗食日的夢幻美照。

臉書專頁「天氣風險WeatherRisk」稍早指出，今日下午2時14分是本次日食最大的「食甚」，墾丁最南端可以看見遮蔽達40％的太陽。到了下午3時31分至36分各地將會看到太陽慢慢「復圓」。

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▲▼20191226日環食。（圖／記者姜國輝攝）

▲今年最後一場天狗食日天文奇景，吸引許多人朝聖。（圖／記者姜國輝攝）

「天氣風險WeatherRisk」進一步解釋，由於環食帶通過印度、斯里蘭卡、馬來西亞、新加坡和印尼等地，但並未通過台灣，因此只能看到「日偏食」現象，也就是月球會運行到太陽前方，遮蔽太陽。

氣象局統計，全球平均每年約會發生2.38次日食，本世紀全球總計發生224次日食，其中台灣可見41次。這次雖然有些小遺憾未能在台灣看見環食，但明年6月21日將再發生日環食，屆時金門、澎湖、雲林、嘉義、台東等局部地區因環食帶經過，將有機會見到近1分鐘的環食珍貴景象。

▲▼20191226日環食。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼今年最後一場天狗食日天文奇景，吸引許多人朝聖。（圖／記者姜國輝、呂佳賢攝）

▲▼20191226日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼攝自2012年5月21日在馬祖的日環食,明年2020年6月21日台灣將有一場日環食,經過嘉義台東等地,錯過這次要等200年後才會有一次日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲明年6月將有一場日環食，經過嘉義、台東等地。（圖／記者呂佳賢攝）

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