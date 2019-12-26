外媒再曝華為P40 Pro渲染圖　後置「5鏡頭」吸睛

▲華為P40 Pro渲染圖。（圖／取自Gizmochina）

記者王曉敏／綜合報導

華為日前宣布將於明年3月底在法國巴黎推出其下一代旗艦機P40系列，而相關的渲染圖也在網路上傳得沸沸揚揚。稍早外媒再釋出一張P40 Pro的渲染圖，最引人注意的即是其史無前例的後置5鏡頭及排列方式。

觀察圖片，手機本身為淡藍色，設計與知名爆料達人OnLeaks日前釋出的「Galaxy S20」及許多機款渲染圖類似。5顆鏡頭中，主鏡頭、超廣角鏡頭、微距鏡頭及ToF鏡頭以直排方式排列於左側，右側頂部則有第5顆潛望式鏡頭（periscope camera），而閃光燈則置於相機模組下方。

根據外媒《Gizmochina》引述OnLeaks的說法，P40 Pro主鏡頭為6400萬畫素Sony IMX686感光元件，超廣角鏡頭則為2000萬畫素，而潛望式鏡頭則為1200萬畫素。該機款將採用6.5吋Quad HD+曲面螢幕，屏占比達98%。有消息指出，該機款螢幕更新率達90Hz。

此外，P40 Pro預計將搭載麒麟990 5G晶片，有消息稱該機款將配備5500mAh大容量電池，並支援50W SuperCharge快充。

日前華為消費者業務執行長余承東指出，華為P40系列將有著「前所未有」的設計、更強大的晶片效能及更長的電池續航時間，相機照片的質量也將進一步提升。此外，P40系列預計將繼續採用基於Google Android 10的EMUI 10作業系統及華為行動服務（Huawei Mobile Services, HMS），而非GMS（Google Mobile Service）。

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