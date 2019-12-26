　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

外媒再曝華為P40 Pro渲染圖　後置「5鏡頭」吸睛

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼P40 Pro渲染圖。（圖／取自Gizmochina）

▲華為P40 Pro渲染圖。（圖／取自Gizmochina）

記者王曉敏／綜合報導

華為日前宣布將於明年3月底在法國巴黎推出其下一代旗艦機P40系列，而相關的渲染圖也在網路上傳得沸沸揚揚。稍早外媒再釋出一張P40 Pro的渲染圖，最引人注意的即是其史無前例的後置5鏡頭及排列方式。

觀察圖片，手機本身為淡藍色，設計與知名爆料達人OnLeaks日前釋出的「Galaxy S20」及許多機款渲染圖類似。5顆鏡頭中，主鏡頭、超廣角鏡頭、微距鏡頭及ToF鏡頭以直排方式排列於左側，右側頂部則有第5顆潛望式鏡頭（periscope camera），而閃光燈則置於相機模組下方。

根據外媒《Gizmochina》引述OnLeaks的說法，P40 Pro主鏡頭為6400萬畫素Sony IMX686感光元件，超廣角鏡頭則為2000萬畫素，而潛望式鏡頭則為1200萬畫素。該機款將採用6.5吋Quad HD+曲面螢幕，屏占比達98%。有消息指出，該機款螢幕更新率達90Hz。

此外，P40 Pro預計將搭載麒麟990 5G晶片，有消息稱該機款將配備5500mAh大容量電池，並支援50W SuperCharge快充。

日前華為消費者業務執行長余承東指出，華為P40系列將有著「前所未有」的設計、更強大的晶片效能及更長的電池續航時間，相機照片的質量也將進一步提升。此外，P40系列預計將繼續採用基於Google Android 10的EMUI 10作業系統及華為行動服務（Huawei Mobile Services, HMS），而非GMS（Google Mobile Service）。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

ET快訊
李來希承認：我們對不起台灣人　因為「1月11日要選韓國瑜」
夫妻求子狂失敗！子孫潭裡...醫驚見「唯一會游的蟲」 他哭求
出門至尊保母+護法隨侍！15分幫老大「狂賭天九」欠債引殺機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

外媒再曝華為P40 Pro渲染圖　後置「5鏡頭」吸睛

「社群網站不社群了」...2020年社群媒體五大變革　

星巴克「嗶」LINE Pay最高享15%點數回饋　還可免費兌換限量熊大手機支架

5G標金持續飆高　業內人士：會突破千億、競標前進第三週

英特爾研發全新散熱模組　預計2020 CES展多款筆電搭載亮相

三星摺疊機Galaxy Fold元月4日台灣上市　68,888元即刻擁有星級手機

新年換新機！外媒建議Android手機內一定要載的5款App

入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多營養

三星新款旗艦機傳將「跳號」取名Galaxy S20　不叫S11可避免與iPhone 11撞號

LINE MOBILE推出免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

外媒再曝華為P40 Pro渲染圖　後置「5鏡頭」吸睛

「社群網站不社群了」...2020年社群媒體五大變革　

星巴克「嗶」LINE Pay最高享15%點數回饋　還可免費兌換限量熊大手機支架

5G標金持續飆高　業內人士：會突破千億、競標前進第三週

英特爾研發全新散熱模組　預計2020 CES展多款筆電搭載亮相

三星摺疊機Galaxy Fold元月4日台灣上市　68,888元即刻擁有星級手機

新年換新機！外媒建議Android手機內一定要載的5款App

入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多營養

三星新款旗艦機傳將「跳號」取名Galaxy S20　不叫S11可避免與iPhone 11撞號

LINE MOBILE推出免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋

周揚青同框羅志祥…被酸「臉P的還整的」　高EQ回應：開心得很

李玉璽跑PRADA趴自爆：內褲穿5年　游鴻明愛女怨「爸爸品味難懂」

屁孩怒討公道囂張越界！怒掀「三蘆大戰」　6煞砍人致重傷

陳同佳獲釋2個月「都沒申請入台證」　陸委會：真心投案可直接聯繫

2024對手是鄭文燦？　柯文哲：民進黨大太子、二太子會先殺一場

時力公布2020經濟政策　提5大主軸盼共創全民經濟

「黑衣槍手」埋伏畫面曝光！15分幫老大遭轟4槍命危　愛賭欠債引殺機

台下粉絲橫跨「2世代」...樂團主唱激動喊：人生值得了！

星宇航空再下一城！簽定合作意向書　將進駐桃園航空城

中職／李振昌穩坐土投最高薪　陳禹勳、潘威倫威脅

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

3C家電熱門新聞

外媒建議Android手機內一定要載的5款App

iPhone真的剪瀏海了！

LINE MOBILE推出免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋

Sony為供不應求向客戶道歉！感光元件熱賣「24小時生產仍不夠！」

三星Galaxy Fold台售價68,888元

iPhone X用戶抱怨電池效能下滑　蘋果：舊電池最多只剩80%電量

三星新機傳將「跳號」稱Galaxy S20　不叫S11可免與iPhone 11撞號

研究：電信吃到飽最不划算

首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4

iPhone換電池優惠再一發

英特爾研發全新散熱模組　預計2020 CES展多款筆電搭載亮相

宏碁品牌廣告「Swift敢自由篇」　勇奪倫敦國際廣告獎、龍璽創意獎

2020年社群媒體五大變革

星巴克「嗶」LINE Pay最高享15%點數回饋　還可免費兌換限量熊大手機支架

更多熱門

相關新聞

華為未來5年投入450億構建「鯤鵬生態」！

華為未來5年投入450億構建「鯤鵬生態」！

中國電信巨擘華為自從5月遭美國制裁以來，就不斷精進自家的研發。不過，中國工程院院士倪光南稱，因為網信技術既要有技術體系，也要有生態系統支持，「對華為這樣的後發企業來說，這恰是亟需補齊的短板」。對此，華為將在未來5年投入人民幣105億元（約新台幣450億元）構建「華為鯤鵬生態」。

即時通訊軟體ToTok遭爆料是監控工具　Apple與Google緊急下架

即時通訊軟體ToTok遭爆料是監控工具　Apple與Google緊急下架

蘋果手機Q3獲利占市場總額六成　

蘋果手機Q3獲利占市場總額六成　

華為新型折疊手機專利曝光！　雙螢幕加折疊可變成平板

華為新型折疊手機專利曝光！　雙螢幕加折疊可變成平板

華為P40明年3月亮相　續採Android系統不搭GMS

華為P40明年3月亮相　續採Android系統不搭GMS

關鍵字：

華為P40

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

快訊／陳綺貞道歉斬戀情「與林先生已無往來」

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面