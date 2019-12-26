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總統大選民調讓組頭崩潰！變身掮客避「倒莊」風險...藍綠對決先收賭金

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▲中壢警方破獲地下賭盤集團，賭客以「空心菜」、「魚」做為下注對象的代號。（圖／記者沈繼昌翻攝，以下同）

▲警方日前破獲地下選舉賭盤集團，賭客以「空心菜」、「魚」做為下注對象的代號。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張君豪／台北報導

雖然本次總統大選選戰剩下16天就要舉行投票，但全台各地地下賭盤企圖影響大選的傳聞不斷。隨著現任總統蔡英文民調一路領先，幾乎全台地下賭盤組頭也感受到民調差距的重大壓力，國民黨總統候選人從今年7月黨內初選通過聲勢最高時、南部組頭一度開出PK盤、但僅曇花一現、目前全台地下賭盤幾乎都一面倒開出蔡英文讓分盤。

▲中壢警方破獲地下賭盤集團，賭客以「空心菜」、「魚」做為下注對象的代號。（圖／記者沈繼昌翻攝，以下同）

▲警方日前破獲地下賭盤集團，賭客以「空心菜」、「魚」做為下注對象的代號。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有參與地下選舉簽賭的賭客抱怨：目前就算有藍營支持者想找PK盤力挺，也幾乎沒有組頭敢開：「想挺韓國瑜都沒辦法下注」但迄今仍有眾多藍營賭客、支持者仍堅信韓國瑜會再度重現去年縣市長大選民調一路落後卻風光逆轉勝的榮景。

根據刑事局統計資料，全台警方查賭統計到12月23日的資料，警方已針對2020總統大選近行4波全國查緝賭博專案行動，其中警方查獲選舉賭盤統計共58件，並移送涉案組頭、賭客共92人；其中組頭經營總統選舉賭盤有56件、涉案人有89人，而立委選舉賭情則較為冷清，警方迄今只查獲2件賭盤移送3人。

加上有去年全台縣市長大選、韓國瑜在高雄民調一路落後，卻漂亮以89萬餘票大贏民進黨高雄市長參選人陳其邁15萬票「綠地變藍天」成功逆轉的詭異選情；不僅跌破眾多民調專家眼鏡，也讓不少跟著民調開讓分、PK盤的組頭慘賠跑路。連帶這次總統大選的地下賭盤組頭則顯得相當保守，玩法也和以往不同。

警方這次查獲的總統大選地下賭盤，組頭放棄過去網路簽賭、或者定點接受民眾資金、文字傳真登記（俗成紙版）等與大組頭對賭的賭盤形式；地下賭盤組頭、幕後金主改以仲介藍綠賭客、大樁腳對賭的方式抽水錢（賺取眾介手續費）方式操盤營利。

上次韓流發威、讓中南部眾多組頭紛紛慘賠眾槍倒地、這次地下賭盤組頭多以手機通訊軟體LINE、微信開設選舉賭盤群組，讓有意願下注賭客入群、然後再媒合持反對立場的賭客對賭，這種方式賭盤組頭就可避免慘賠、倒莊風險、又可以賺熱衷政治賭客水錢，可以說皆大歡喜。

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