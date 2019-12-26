即位後首慰問獻宮城、福島　日皇夫婦憂強颱肆虐：為此痛心

▲天皇夫婦慰問颱風災區宮城縣。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本天皇夫婦26日上午11時許，前往宮城縣及福島縣，慰問因為今年第19號颱風哈吉貝侵擾，而失去家園、損失慘重的居民。這也是天皇夫婦即位後，第一次前往受災地慰問。

綜合日媒報導，強颱哈吉貝10月侵襲日本關東地區，造成數條河流氾濫，將近80人死亡、400人傷，千棟房屋受損，是日本61年來的最強颱風，甚至因為給日本帶來重大創傷，將獲得特殊命名。

對此，天皇夫婦就對哈吉貝帶來的災害表示痛心，早在先前就表達訪問受災地的意願，因此等到一連串即位事宜結束後，確定在26日訪問宮城縣及福島縣，並慰問災民。

宮城縣知事村井嘉浩迎接天皇夫婦，並說明縣內災情，接著搭乘自衛隊直升機，前往災情嚴重的丸森町、福島本宮市，以及氾濫的阿武隈川支流，慰問當地災民外，也與負責救援、重建的自衛隊隊員談話。

這是天皇夫婦即位後首次前往受災地慰問，同日拜訪完宮城縣及福島縣後，將於晚上返回東京。

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