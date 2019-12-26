【廣編】力挺高品質 ! 張艾嘉再度代言林鳳營　坦言足夠好才願意推薦

▲林鳳營讓張艾嘉再一次心動，以代言人身份重磅回歸。

圖、文／味全提供

張艾嘉一直以「不斷突破自我，堅持品質、追求臻美」形象聞名。20年了，最懂自己的，還是老朋友；林鳳營依舊是熟悉的濃純香，20年來一樣的單純，一樣的高品質，唯有林鳳營，能讓張艾嘉再一次心動，以代言人身份重磅回歸。

25年前，林鳳營進入中高價冷藏鮮乳市場，1999年首次邀請張艾嘉為品牌首位代言人，在形象相輔相成下，林鳳營成功地與高品質劃上等號，「就像家裡養了一頭牛」的廣告語深植消費者心中，成就林鳳營為高品質鮮乳的領導品牌地位。

林鳳營一路走來，持續用行動證明，堅持用心做好每一瓶，致力於在每個環節展現高品質，保持台灣鮮乳市場第一品牌的地位*。林鳳營始終走在產業最前端，一直創造紀錄、又不斷突破紀錄！2018年，林鳳營首創推出無加奶粉、無膠體、無加糖，僅使用益生菌、全生乳的簡單配方優酪乳。

對代言商品相當挑剔的張艾嘉，這次親身走訪林鳳營牧場，她相信代言產品前一定要對這個牌子有足夠的認識，透過親身體會，更讓張艾嘉堅信林鳳營始終高品質，能讓消費者安心。20年後再攜手，張艾嘉見證林鳳營始終如一的堅持，從當年的第一口到現在，一樣高品質濃純香。