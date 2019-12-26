第二次高中英聽成績公布　A級、F級人數近3年最低

▲109學年度高中英聽測驗成績通知單26日寄發。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心今（26日）公布109學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績統計資料，資料顯示，這次A級考生共5434人、B級21429人、C級16703人、F級984人，與108學年度相比，A、B級人數相近，相差不到1%；C級增加2.90%；F級則減少2.64%，為近三學年度最低。

109學年度高中第二次英聽測驗報名人數共47396人，分別在31個考區，48個分區，1368個試場，實到44550人，缺考2846人，缺考率6.00%，相較於去年同場次缺考率（5.30%）高0.70%。

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本次成績資料顯示，這次A級考生共5434人占12.20%、B級21429人占48.10%、C級16703人占37.49%，而F級984人占2.21%，A、B級相近，相差不到1%；而C級增加2.90%；F級減少2.64%，為近三學年度最低。

大考中心主任張茂桂表示，F級的趨勢是在下降，從107學年度的7.70%降至109學年度的3.26%；A級也有一點下降情形，從107學年度的24.35%降至109學年度的22.61%。張茂桂說，每年數據都會有些跳動性，但要歸諸於考生表現能力，或其他情境因素，仍要再評估。

▲大考中心公布英聽成績分析資料。（圖／記者崔至雲攝）

英聽測驗包括「看圖辨義」、「對答」、「簡短對話」、「短文聽解」四種題型，大考中心分析，這次考試來說，「看圖辨義」、「對答」的得分率近7成，而「簡短對話」、「短文聽解」得分率高於5成6。

此外，試務召集人沈清嵩指出，這次考試共有違規事件397件，其中考生未帶應是有效證件正本，且位於規定內送達者共384件，占考生0.86%，另外，考生攜帶入場支行動電話於應試時發出聲響共4案。

沈清嵩呼籲考生，學測即將到來，考生應備妥有效證件正本應試，以避免因違規而被扣成績，特別提醒考生，健保卡須附照片才是有效證件，而學生證無論有無照片，都屬無效證件。

