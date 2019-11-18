台東中小學田徑對抗賽　打破7項紀錄成績優異

▲台東中小學田徑對抗賽國中班際大隊接力複賽，打破7項紀錄成績優異。（圖／記者楊鈞典翻攝）
記者楊鈞典／台東報導
日前接連2天在台東縣立體育場進行的台東縣中小學田徑對抗賽圓滿閉幕，共計有7項14人次打破大會紀錄，成績相當優異，團體成績方面台東體中囊括高中組男女的冠軍，東海國中則奪下國中男女子組雙料冠軍。
此次賽會打破大會紀錄的有: 高中男子組100公尺台東體中林宗翰，成績10秒43，破大會10.63紀錄、國中女子組標槍關山國中王禹甯，成績34公尺46、海端國中邱心慧成績31公尺91，均打破大會29公尺69紀錄、國中女子組100公尺東海國中方晏芝，成績12秒42，破大會12秒43紀錄、高中男子組400公尺接力台東體中，成績42秒13，打破42秒27大會紀錄、高中女子組三級跳遠台東體中孫培芸，成績10公尺85，破自己去年所創10公尺69紀錄、高中男子組200公尺台東體中林宗翰，成績21秒59，破大會高懸10年21秒80紀錄、高中女子組1600公尺接力台東體中接力隊，成績4分21秒45，破大會4分24秒15紀錄。
團體總錦標-高男組台東體中、台東高中、台東高商。高女組台東體中、台東高中、台東高商。國男組東海國中、台東體中國中部、知本國中、寶桑國中、新生國中、長濱國中。國女組東海國中、關山國中、長濱國中、新生國中、知本國中、台東體中國中部等獲獎。