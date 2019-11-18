台東中小學田徑對抗賽　打破7項紀錄成績優異

日本飼主日前在推特發表一則影片，一隻文鳥在掛著的衣架間「咚咚咚」往前跳，儘管衣架搖晃得十分大力，鳥兒還是不受影響持續保持平衡，身手非常矯健，最後成功跳到飼主的手上，整段過程就像「田徑賽跑」般，畫面相當逗趣可愛！