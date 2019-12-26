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柯P滿意度墊底！網肉搜民調公司「無資料」質疑造假　1錯字反轉真相

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▲▼柯文哲就職五周年記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲。（圖／記者宋良義攝）

記者張嘉晏／綜合報導

卓越雜誌25日公布「六都市長施政滿意度」，其中台北、高雄市長柯文哲和韓國瑜的不滿意度超過六成，由柯文哲墊底，韓國瑜倒數第二。韓受訪時質疑民調公布的時間點別有用心，也有網友追查民調機構「思維策略」在經濟部網頁上查無資料，懷疑數據造假，不過真相最後被「一個錯字」翻轉了。

這份施政滿意度調查顯示，民眾對於柯文哲、韓國瑜的不滿意度高達66.6%、66.4%，滿意度則分別為28.2%、32.4%；新北、桃園、台南市長的滿意度分別為79.4%、74.3%、71.4%，尤其新北市民對市長侯友宜的不滿意度僅有7.7%；台中市長盧秀燕則獲得34.8%滿意度，不滿意度為59.8%。

高雄市府對此回應，這次的民調採用網路民調，悖於一般民調科學理論與技術的方式，沒辦法推論及反應母體意見，不具公信力。

不過事實上，這份民調雖在25日由卓越雜誌公布，其實另一個委託單位「寶島通訊社」早在24日就在網站發出這份調查，實際執行的調查單位則為「思為策略」，卻被寶島通訊社誤植為「思維策略」，才導致網友無法查到公司的相關資訊，進而質疑這份調查的真實性。

▲▼ 寶島通訊社誤植民調機構名稱 。（圖／翻攝自Facebook／寶島通訊社）

▲ 寶島通訊社誤植民調機構名稱 。（圖／翻攝自Facebook／寶島通訊社）

寶島通訊社25日也在臉書上發出聲明致歉，「經檢查後，發現是小編選字眼殘，沒注意到輸入法把『思為策略』自動調整為『思維策略』。本報委託的思為策略公司是國內知名的數據分析專業公司，相關調查資料為媒體廣為運用，專業度無庸置疑。」

思為策略25日也公布所有的調查資訊，此次民調的抽樣方式為「網路主動發放調查」，調查對象為六都年滿20歲以上、具有投票資格的民眾，調查時間從12月11日至12月13日，在樣本數的部分，台北市為849份、高雄市為1065份。

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