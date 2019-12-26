你對Siri、Alexa說私密話都被記錄建檔！她拿時薪360聽打：有人想買成人玩具

▲智慧裝置的聲控指令成了分析辨識語音的重要數據來源。（網路截圖：pexels.com/Tranmautritam）

圖文／鏡週刊

智慧裝置裡的虛擬助理越來越好用了。不管是蘋果的Siri，亞馬遜的Alexa，或者谷歌的Google Assistant。我們對它發號施令，詢問天氣或交通，幫忙打電話，或乾脆要它說笑話解悶。

不過最新一期《彭博商業週刊》報導指出，我們透過聲控與AI的私密交流，可能在不知情的情況下，被真人逐字抄錄和標註，成為AI提升語音辨識能力的材料。

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史拉蒂絲（Ruthy Hope Slatis）從波士頓的人力派遣公司接到了一份任務有點模糊的工作：幫亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）聽打一些錄音檔案。這份「數據助理」的工作是把一些隨意的語音內容逐字逐句打進筆電，時薪12美元（約新台幣361元）。

這些音檔包括了人們在自己家裡的私密談話。

時間是在2014年秋，當時亞馬遜剛推出的Echo居家智慧裝置最熱門話題就是聲控的虛擬助理Alexa。Alexa可以報新聞，解答問題，甚至陪小孩做功課。不過史拉蒂絲也開始理解，這套神奇AI其實背後需要靠很多和她一樣的真人才能夠運作。

亞馬遜把雲端裡的聲音指令收集下來，但仍需要真人「數據助理」協助訓練和提升這套系統。一開始，她以為她說話者是收了錢自願提供發音模式給機器研究。但顯然不是。

她聽到的錄音內容有時很怪異。有些孤單的人對Alexa吐露自己的私密的慾望和恐懼，也有人對著Alexa猛烈拍打。隨著Alexa大受歡迎，史拉蒂絲聽打的內容也越來越豐富。有些她的同事聽到小孩子報出了自己家裡的地址和電話，有人要Alexa幫忙訂購成人玩具，也有人在聚餐時聊說她們的聊天內容會不會被亞馬遜給偷聽去。

「這些人不可能知道有人正在聽他們說話，」她說：「這沒得到他們事先同意。」2016年，她辭掉了工作。

從史拉蒂絲辭職之後，已經有大約1/4的美國人購買了包括Echo、Google Home和Apple HomePod這類的「智慧音箱」。市場上的激烈競爭也帶動亞馬遜的Alexa，蘋果的Siri，谷歌的Google Assistant，微軟的Cortana，以及臉書的類似服務更加深入到人們的生活中。麥克風如今內建在手機、手錶、電視、冰箱、汽車以及其他冠以「智慧」之名的裝置之中。有人預估到2023年全球智慧音箱的市場銷售量將達到110億美元，全世界大概會有74億個聲控裝置被人們使用。平均每人大概有一個。

根據科技公司的說法，這些裝置並不會把你說的每句話都建檔，它們的智慧錄音裝置只有使用者打開時才會啟動。不過它們賣的裝置裡有些是在廚房裡或臥室裡，而且麥克風永遠開著，可能無意間就錄下了我們無意和他人分享的聲音。

參考資料：Bloomberg Businessweek



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