父欠債建中生被逼下跪！他目睹債主將刀捅進書桌...發憤學投資翻身成億元大戶

▲傅君玉的投資座右銘「浮光躍金、靜影沉璧」，意思是繁華世界攪動人心，在股海裡心則要平靜。

圖文／鏡週刊

存股大戶傅君玉為何鍾情有土地資產、股息牢靠的公司，且積極將領到的股息再投入房地產市場？他坦言，或許與年少時期家中境遇有關，「母親說房子能遮頭（意味有依靠），這對以前家裡付不出房租、長年沒有安全感的我來說，可能有點彌補作用。」

「我從小就很會讀書，念的學校都是第一志願，有一天放學回家，一位陌生男子大搖大擺坐在我家沙發上，母親二話不說，竟劈頭就要我向陌生人下跪。」傅君玉說，「我是個驕傲的建中生，怎麼可能隨便跟人低頭；於是轉身就進房間，母親還追上來作勢要打我。」

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「為了躲債主，我寄宿同學家，我沒向債主下跪磕頭，母親倒是向同學的父母下跪了。老實說當時太多的不堪，對日後身心都有巨大影響，像債主威脅家人，將刀捅進我的書桌，那把刀，至少插在我心中30年揮之不去。」

年少時因為父親不懂英文合約，做生意虧損、債務愈滾愈大；基於安全考量，傅君玉與弟弟被迫寄人籬下，為償還家中債務，姐姐甚至差點下海當舞女，幸虧在緊要關頭，考上華航空姐，優渥的薪資待遇，才得以讓傅家喘息。只是往事並不如煙，自尊與自卑，全都化為傅君玉拚命賺錢的動力。

靠存股擺脫過往命運，傅君玉甚至翻轉成資產數億元的大戶，問他如今台股高掛，還能存股嗎？他說，「很多人會有指數迷思，以為現在是高點，投資應當保守，其實每年台股除息蒸發掉好幾百點，歷史高點12682早就突破了；況且，隨著上市公司增加，指數本來就會逐步墊高，看指數位置一點意義也沒有！」傅君玉直言，像我的股市資產就比12682點當時多了50至60倍，這又怎麼解釋。

投資先要破除迷思、不該自我設限，才可能壯大財富，這是傅君玉給投資人最珍貴的提點。



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