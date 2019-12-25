　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃敏惠就職周年　呼籲中央落實嘉義市重大建設

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義市長黃敏惠「Fighting +1施政周年記者會」，向中央喊話。（圖／嘉義市政府提供）。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠「Fighting +1施政周年記者會」。（圖／嘉義市政府提供）。

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府25日上午在嘉義市願景館為市長黃敏惠舉行「Fighting +1施政周年記者會」，黃敏惠侃侃而談這一年豐碩的施政成果，也要求中央兌現鐵路高架化地方自籌款零負擔，及西區國民運動中心等重大建設的承諾，期盼市民團結起來，要求中央圓嘉義市民的夢。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠「Fighting +1施政周年記者會」，向中央喊話。（圖／嘉義市政府提供）。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠「Fighting +1施政周年記者會」，以「Fighting +1」為主題邀請市民共同參與嘉義市的進步。（圖／嘉義市政府提供）。

記者會首先播出《Fighting +1施政周年成果影片》，以8分多鐘的片長，精簡展現1年來的施政重點與未來願景。影片開場由黃敏惠市長全神貫注寫下「嘉義市一定會更好」字樣，隨即揭開「Fighting +1」的主題，並陸續呈現鐵路高架化、建設西區國民運動中心等重大議題，以及嶄新都市發展樣貌、強化優質教育、照顧多元族群、衝刺觀光旅遊、提升產業經濟、深耕文化實力等各項施政成果。影片最後黃敏惠手持球棒揮棒打擊，向市民表達：「嘉義市的前進，需要你來參與，有你+1，未來+1，Fighting +1！」

▲▼ 嘉義市長黃敏惠「Fighting +1施政周年記者會」，向中央喊話。（圖／嘉義市政府提供）。

▲▼ 嘉義市市政團隊。（圖／嘉義市政府提供）。

黃敏惠市長，「Fighting」用以展現市府團隊為市政建設打拼奮鬥的拼戰精神，「+1」除了是「嘉義」的諧音以外，同時具有「再加一個人」之意，隱喻透過不斷的「+1」，源源不絕加入更多人，以市府團隊加上每一個市民的力量，共同努力，團結合作，透過「因為有你就不同」的意象，來呈現市府團隊是有溫度的戰鬥團隊，每一個人都可以是酵母，有溫度才會發酵，才會成長，讓小小的嘉義市，具有大大的能量，大家齊心打拼，為嘉義市營造更美好且充滿希望的未來願景，相信嘉義市會更好。

黃敏惠指出，這一年來市府團隊積極打拼，以鐵路高架化計畫做為重要推力，要打造嘉義市成為臺灣西部新都心，透過拼觀光、拼經濟、拼健康、拼教育、拼青年回流等各面向，全面提升嘉義市能見度，要讓嘉義市的美好被大家看見。鐵路高架化目前工程進度超前1.8%，將為嘉義市都市縫合打通任督二脈；推動友善運輸，不僅全國首創明(109)年全面採用電動低底盤公車，明年公共自行車系統也將上路，更斥資8億增設3場次646席停車位；全國首創國中小全面安裝冷氣和新風換氣系統，更編列史上最高教科文預算，推動逐年降低班級人數、充實與穩定師資來源等「教育5心政策」；長照中心明年正式升格為二級機關，全臺首創樂齡健康訓練場以及藍芽平安符守護嘉憶人等政策，增設花甲食堂據點，讓嘉義市成為高齡友善健康城市典範；舉辦節慶觀光與大型運動賽事，帶動產業經濟，並推動文化觀光新絲路，秋冬遊已向中央申請第5波補助，累積金額達1億，觀光住宿人次自去年158萬，大幅提升至上看170萬，將帶來42.5億商機；花海節與科學168教育博覽會的美好記憶再次重返，1999便民專線也將於明年重啟。

黃敏惠再三呼籲，嘉義市絕不做被遺忘的城市。嘉義舊監是嘉義市串連文化新絲路的重要拼圖，目前除了爭取鐵路高架化地方自籌款零負擔和西區國民運動中心之外，還有嘉義舊監以及北門驛旁觀光旅館，都已延宕快十年，這兩個地方是嘉義市文化新絲路的要角，但都屬中央權責，希望中央以實際行動支持，不要耽誤嘉義市的發展。黃敏惠市長強調，我們是全台財政紀律第一的縣市，但要付出的配合款總是最多，我們應該要被獎勵，而不是被處罰。提起大南方計畫，黃敏惠市長稱，我們不期待獨厚，但也絕對不能獨漏嘉義市，中央應該要正視嘉義市民的需求，嘉義市民需要中央「+1」支持。

►超越藍綠，就靠她了

ET快訊
獨／王陽明當爸了！蔡詩芸生下小孩「聖誕節最好的禮物」
獨／派出所徘徊10分鐘　警「你要幹嘛」退3步險掏槍...結局
慎入！8公分巨大蟑螂「難產」　主人急送醫救命...手術畫面曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

傅崐萁下鄉傾聽民意　願為花蓮交通請命「讓後山變前山」

「辣台號」前進台東　劉櫂豪中央市場直播反映熱烈

這個禮物很可以！　立委陳明文扮聖誕老公公關懷教養院生

花蓮青年「自發性相挺」　拍影片推薦支持國民黨黃啟嘉

台灣高鐵春節疏運加開424車次　12/25開放訂票

黃敏惠就職周年　呼籲中央落實嘉義市重大建設

蒙面人持槍搶農會？！鳳警防搶演練超逼真　民眾驚呼嚇死了

擦亮生命轉彎處的光明鏡 佳里警扮聖誕老公公擦亮路口反射鏡

運用地形地物狀況　白河警即時搶救協尋待助女子

德國iENA紐倫堡國際發明展　桃園市民獲2金1銅殊榮

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

傅崐萁下鄉傾聽民意　願為花蓮交通請命「讓後山變前山」

「辣台號」前進台東　劉櫂豪中央市場直播反映熱烈

這個禮物很可以！　立委陳明文扮聖誕老公公關懷教養院生

花蓮青年「自發性相挺」　拍影片推薦支持國民黨黃啟嘉

台灣高鐵春節疏運加開424車次　12/25開放訂票

黃敏惠就職周年　呼籲中央落實嘉義市重大建設

蒙面人持槍搶農會？！鳳警防搶演練超逼真　民眾驚呼嚇死了

擦亮生命轉彎處的光明鏡 佳里警扮聖誕老公公擦亮路口反射鏡

運用地形地物狀況　白河警即時搶救協尋待助女子

德國iENA紐倫堡國際發明展　桃園市民獲2金1銅殊榮

廈門新地鐵站打造「金門主題」　金酒董座現身：希望帶動觀光！

傅崐萁下鄉傾聽民意　願為花蓮交通請命「讓後山變前山」

「辣台號」前進台東　劉櫂豪中央市場直播反映熱烈

進烘箱聽見淒厲狗叫　柴犬嚇到「靠牆定格」：牠幹嘛了

陳其邁聖誕節繼續拚：拚經濟要100分的努力！工作不能停

基本生活費17.5萬元！有2大學子女的四口之家　可扣抵稅額增1.6萬

這個禮物很可以！　立委陳明文扮聖誕老公公關懷教養院生

花蓮青年「自發性相挺」　拍影片推薦支持國民黨黃啟嘉

三上悠亞素顏真實狀態現形！「眉毛稀疏+嘴唇無血色」模樣曝光

台灣高鐵春節疏運加開424車次　12/25開放訂票

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

地方熱門新聞

3秒毀燈海！太麻里星光大道一天崩壞

快訊／台東大武工地怪手翻覆　司機遭壓死

道路突增黃綠標線　汽車臨停小心吃罰單

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

5種車輛禁行　新南迴交通管制報你知

東亞最大火車醫院　吳志揚籲開放旅遊景點

林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出

楊麗香參選　國民黨開除黨籍

獨居男病發癱軟樓上　警消及時破窗救護

民調墊後？黃啟嘉大笑三聲：已後來居上

洪秀柱：行憲紀念日快樂

中央力挺安平遊艇休憩碼頭開發

18年宜蘭地王！羅東興東段開娃娃機店　

更多熱門

相關新聞

就職周年　林姿妙：拚出宜蘭好生活

就職周年　林姿妙：拚出宜蘭好生活

宜蘭縣長林姿妙在25日就職滿周年日，表示實現免費營養午餐的競選承諾，並推出敬老眼鏡、磐石聯盟等老人福利，同時爭取到三鐵（鐵路高架、高鐵東延宜蘭及森林鐵路）重大交通觀光建設，並以創新與巧思讓童玩節、北臺媽祖文化節，為宜蘭帶來觀光人潮，更強調縣府團隊將建構宜蘭成為好生活的家園。

韓缺席就職周年挨轟　葉匡時反酸「應感謝市長」

韓缺席就職周年挨轟　葉匡時反酸「應感謝市長」

就職周年韓國瑜沒到　列30項政績

就職周年韓國瑜沒到　列30項政績

盧秀燕：改善空汙最辛苦的是和老天對抗

盧秀燕：改善空汙最辛苦的是和老天對抗

就職周年1百個改變　盧秀燕：守護台中

就職周年1百個改變　盧秀燕：守護台中

關鍵字：

黃敏惠就職周年

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面