黃敏惠就職周年　呼籲中央落實嘉義市重大建設

▲▼ 嘉義市長黃敏惠「Fighting +1施政周年記者會」。（圖／嘉義市政府提供）。

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府25日上午在嘉義市願景館為市長黃敏惠舉行「Fighting +1施政周年記者會」，黃敏惠侃侃而談這一年豐碩的施政成果，也要求中央兌現鐵路高架化地方自籌款零負擔，及西區國民運動中心等重大建設的承諾，期盼市民團結起來，要求中央圓嘉義市民的夢。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠「Fighting +1施政周年記者會」，以「Fighting +1」為主題邀請市民共同參與嘉義市的進步。（圖／嘉義市政府提供）。

記者會首先播出《Fighting +1施政周年成果影片》，以8分多鐘的片長，精簡展現1年來的施政重點與未來願景。影片開場由黃敏惠市長全神貫注寫下「嘉義市一定會更好」字樣，隨即揭開「Fighting +1」的主題，並陸續呈現鐵路高架化、建設西區國民運動中心等重大議題，以及嶄新都市發展樣貌、強化優質教育、照顧多元族群、衝刺觀光旅遊、提升產業經濟、深耕文化實力等各項施政成果。影片最後黃敏惠手持球棒揮棒打擊，向市民表達：「嘉義市的前進，需要你來參與，有你+1，未來+1，Fighting +1！」

▲▼ 嘉義市市政團隊。（圖／嘉義市政府提供）。

黃敏惠市長，「Fighting」用以展現市府團隊為市政建設打拼奮鬥的拼戰精神，「+1」除了是「嘉義」的諧音以外，同時具有「再加一個人」之意，隱喻透過不斷的「+1」，源源不絕加入更多人，以市府團隊加上每一個市民的力量，共同努力，團結合作，透過「因為有你就不同」的意象，來呈現市府團隊是有溫度的戰鬥團隊，每一個人都可以是酵母，有溫度才會發酵，才會成長，讓小小的嘉義市，具有大大的能量，大家齊心打拼，為嘉義市營造更美好且充滿希望的未來願景，相信嘉義市會更好。

黃敏惠指出，這一年來市府團隊積極打拼，以鐵路高架化計畫做為重要推力，要打造嘉義市成為臺灣西部新都心，透過拼觀光、拼經濟、拼健康、拼教育、拼青年回流等各面向，全面提升嘉義市能見度，要讓嘉義市的美好被大家看見。鐵路高架化目前工程進度超前1.8%，將為嘉義市都市縫合打通任督二脈；推動友善運輸，不僅全國首創明(109)年全面採用電動低底盤公車，明年公共自行車系統也將上路，更斥資8億增設3場次646席停車位；全國首創國中小全面安裝冷氣和新風換氣系統，更編列史上最高教科文預算，推動逐年降低班級人數、充實與穩定師資來源等「教育5心政策」；長照中心明年正式升格為二級機關，全臺首創樂齡健康訓練場以及藍芽平安符守護嘉憶人等政策，增設花甲食堂據點，讓嘉義市成為高齡友善健康城市典範；舉辦節慶觀光與大型運動賽事，帶動產業經濟，並推動文化觀光新絲路，秋冬遊已向中央申請第5波補助，累積金額達1億，觀光住宿人次自去年158萬，大幅提升至上看170萬，將帶來42.5億商機；花海節與科學168教育博覽會的美好記憶再次重返，1999便民專線也將於明年重啟。

黃敏惠再三呼籲，嘉義市絕不做被遺忘的城市。嘉義舊監是嘉義市串連文化新絲路的重要拼圖，目前除了爭取鐵路高架化地方自籌款零負擔和西區國民運動中心之外，還有嘉義舊監以及北門驛旁觀光旅館，都已延宕快十年，這兩個地方是嘉義市文化新絲路的要角，但都屬中央權責，希望中央以實際行動支持，不要耽誤嘉義市的發展。黃敏惠市長強調，我們是全台財政紀律第一的縣市，但要付出的配合款總是最多，我們應該要被獎勵，而不是被處罰。提起大南方計畫，黃敏惠市長稱，我們不期待獨厚，但也絕對不能獨漏嘉義市，中央應該要正視嘉義市民的需求，嘉義市民需要中央「+1」支持。

►超越藍綠，就靠她了