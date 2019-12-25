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館長贈價值百萬55套消防衣　侯友宜：我心裡充滿感謝

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▲▼館長、侯友宜。（圖／翻攝館長臉書）

▲館長、侯友宜。（圖／翻攝館長臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

館長陳之漢日前宣布將捐贈價值100萬的55套消防衣褲給新北市消防局。新北市長侯友宜25日於市府表揚熱心捐贈救災裝備、救護車及災勘車輛的市民及團體，包括館長在內。侯友宜表示，館長這次捐贈消防衣，讓新北市的消防同仁，在財政確實沒有辦法補足的過程當中，適時的提供援手，他心裡充滿感謝。

館長出身於海軍陸戰隊，近年除幫助軍、警、消加強體能外，也特別捐贈消防衣褲，保護消防同仁的安全。鶯歌義消分隊顧問團及有豐食品股份有限公司則分別捐贈鶯歌分隊以及淡水分隊災情勘查車，提升嚴峻救災環境的救援能量。

侯友宜表示，館長是第一次到新北市政府來，以前要表揚館長，館長都不來，「那今天可能喔，他不來他也不好意思啊，所以他就來了！」

▲▼館長、侯友宜。（圖／翻攝館長臉書）

侯友宜提到，館長長年累月對警消不管在訓練上，在所有配備，以及在整個提供更資源豐沛的想法跟觀念，讓新北市的消防及警察夥伴們，能夠保護自己，也同時能夠提升他們救災的能力，他充滿感謝。

侯友宜還說，這次又捐贈消防衣，讓新北市的消防同仁，在財政確實沒有辦法補足的過程當中，適時的提供援手，他心裡充滿感謝。

對於為什麼想要捐贈，館長表示，「我答應過，我只要賺錢，我就會做軍警消的事情，而且我是經年累月在做」，今年一月有打電話給新北市政府，今年一月要捐，請新北市府給我10間孤兒院的名單，一間10萬就這樣出去。

▲▼館長、侯友宜。（圖／翻攝館長臉書）

至於這次怎麼會想要來接受表揚，館長說，「侯大哥我很久沒有看到他了，然後他這個行程是提前兩個月約的，那不來就太講不過去了這樣子，因為就想來看一下侯大哥這樣子」。

這次接受表揚者包括普賢寺住持宗道法師、艋舺龍山寺黃書瑋董事長、惡名昭彰股份有限公司董事長陳之漢（館長）、鶯歌義消分隊顧問林俊傑、大墓公盧國雄董事長、有豐食品陳國顏董事長、勤實佳會計師事務所林佳穎會計師及王陳明珠女士、健豪印刷總經理張訓嘉、台灣柏釧董事長黃錦章及埔墘福德宮廖榮清主委等人。

▲▼館長、侯友宜。（圖／翻攝館長臉書）

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