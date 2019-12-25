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這樣也可以！台大農經所論文「很微妙」　分析服飾業品牌忠誠度、美國槍枝執照

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大農經所論文寫服飾業品牌忠誠度、美國槍枝執照分析。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者崔至雲／台北報導

碩士論文不符專業事件連續爆發，除私立大學發生外，連國立台灣大學也出現疑似不符專業問題，該校農業經濟研究所竟有學生論文寫「服飾業服務品質與忠誠度關係」、「美國槍枝執照分析」。對此，校方回應，農經系著重經濟學應用訓練，該論文是符合「政策、制度與法規」、「運銷、貿易與消費」領域。

近期許多大專院校被爆出論文與所學專業不同，包括中州科大機械所碩士論文寫命理、夜市；建國科大電工所碩士論文寫符咒、噴泉紓壓等；就連國立台灣海洋大學航管系碩士論文也出現美容美甲內容。

請繼續往下閱讀...

有讀者向《ETtoday新聞雲》爆料，台大106年經農所論文寫到「 服飾業服務品質、顧客情緒、滿意度與忠誠度之關係-以優衣庫為例」，以及「隱藏的槍枝執照是否減少犯罪？應用美國槍執照數據的實證分析」，似乎與一般大眾所認知的農業經濟較無絕對關聯性。

▲▼ 台大研究所論文 。（圖／翻攝國家圖書館網站）

▲▼台大農經所論文 。（圖／翻攝國家圖書館網站）

▲▼ 台大研究所論文 。（圖／翻攝國家圖書館網站）

對此，台大農經系系主任雷立芬回應，農經系著重經濟學應用之訓練，教學與研究目標包含「政策、制度與法規」、「運銷、貿易與消費」、「生產與管理經濟」、「資源與環境經濟」等四大領域。

106年的2則較有疑慮的論文「服飾業服務品質、顧客情緒、滿意度與忠誠度之關係-以優衣褲為例」，以及「隱藏的槍枝執照是否減少犯罪？應用美國槍執照數據的實證分析」，雷立芬認為，第一篇主題屬於「運銷、貿易與消費」領域，第二篇屬於「政策、制度與法規」領域。

教育部指出，針對學校系所被檢舉學生學位論文與專業領域不符之處理，教育部除邀集該系所所屬領域學者專家檢視外，會責成學校循校內相關程序與機制，審查有無偏離專業領域之情事。

教育部也說，為維護學生受教權益，如學校教學品質與論文把關機制確有嚴重缺失，教育部會依相關規定嚴懲，如將該系所停招、減招或扣減學校獎補助款。另教育部會將學校論文品質管控機制列入後續新增系所、招生總量及相關補助案之重要參考依據。

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