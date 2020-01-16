學測台大身障考場158人　特殊生備「布娃娃、耳枕頭」應考

▲考生今下午看考場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度學測將在明後天（17日、18日）登場，各分區考場學校在今（16日）下午2時至4時開放供考生查看試場，而北區身障生集中於台大博雅教學館進行考試。台大教務處註冊組主任李宏森指出，今年身障生共506人，台大試場則有158人，分別在27間教室。

李宏森說明，為了因應不同考生需求，試場中也備有點字機、放大鏡，其中有9間個人獨立考場，供特殊需求生使用，例如有情緒障礙生會不自覺發出聲音；社交恐懼症考生需要有獨立空間才能安心應考；身障生輔具設備過大因此需要獨立試場；其中，也有多重障礙生須自備布娃娃、耳枕頭安撫心靈，才能順利應考等，台大均將此類學生安排獨立空間，以利考試順利。

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▲▼台大為身障生準備特殊需求考場。（圖／記者崔至雲攝）

看考場時間，松山高中林姓老師也帶著6名自閉症、學習障礙生一同看考場，林老師說明，6名學生多數是申請電腦打字、語音報讀、延長應考時間等，今天特地帶學生來看考場，希望他們明後天應考順利。

李宏森指出，這次身障考生以自閉症學生佔為多數共47名，大部分考生都申請各科延長應考20分鐘，另外還包含學習障礙生、視覺障礙生、腦性麻痺生、亞斯伯格生、多重障礙生、肢障、聽障等，為因應考生需求，教室也備有特殊電腦設備、盲用算盤、葡萄糖片、果汁與胰島素等。

▲台大為身障生準備語音播放試題設備。（圖／記者崔至雲攝）

▲因考生輪椅過大，台大用磚塊撐起身障生桌子，以利考生方便應考。（圖／記者崔至雲攝）

