建國科大機電所論文寫「符咒、噴泉舒壓」　教育部：偏離專業領域

▲建國科大機電所論文被爆寫符咒等不符專業。（圖／翻攝維基百科）

記者許展溢／台北報導

去年私立建國科技大學被爆電子工程所和機電光系統所寫噴泉舒壓、夜市及符咒等論文，完全跟專業不符。教育部指出，已責成學校重新審視該所學位論文，並先暫停該2研究所109學年度的招生作業。為落實學術自律確保論文品質，教育部也規劃下學期開始引導學校自我檢視校內制度。

教育部表示，已邀集學者專家檢視建國科大該系所碩士論文，並責成學校重新審視該所學位論文，同時先暫停該2研究所109學年度的招生作業。對於檢視結果，教育部指出，其中若干論文有疑似「偏離專業領域」的情形，已請學校針對前述疑有偏離專業領域的碩士論文，聘請外部專家學者再檢視，同時函報學校檢討改善措施至教育部。

請繼續往下閱讀...

另外，國海洋大學航運管理系及國立彰化師範大學會計系，也寫美甲、老街懷舊和地理風水等不相干論文。教育部指出，疑似不符系所專業檢舉案，已要求學校說明及進行自我檢核，並已同步送請專家學者刻正進行審查中。

▲教育部指出，規劃下學期引導學校自我檢視校內制度。（圖／記者崔至雲攝）

為落實學術自律確保論文品質，教育部提到，除於校務評鑑納入相關指標，更規劃請大學建置學位論文之學術論理及專業符合檢討機制、定期自我檢視及適時揭露。同時針對後續學校提報檢核結果，將針對機制未健全者，要求學校限期改善，如屆期未改善者，將納入獎補助與招生名額總量核定參據。

教育部強調，前述學位論文的學術倫理及專業符合檢討機制，規劃下學期引導學校自我檢視校內制度，了解是否於提論文前建立或宣導正確學倫觀念、是否有指導教授課責機制、是否有預先進行相似度比對、送國家圖書館延後公開或不公開是否有審核機制等。