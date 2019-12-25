影／韓國瑜臉超無奈...快閃耶誕城被「擋好擋滿」唱歌全程消音

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政25日晚間出席耶誕快閃，不少支持者到現場爭睹韓國瑜風采，不料全程一片混亂，韓國瑜一出場卻被表演團體擋住，輪到他唱歌時竟然也被消音。

韓國瑜下午參加完政見會後，於晚間六點出席前台北縣長周錫瑋舉辦的耶誕快閃活動，主辦單位在精心挑選後，決定安排韓國瑜與張善政唱「奉獻」、「我相信」兩首歌曲，讓新北韓粉在緊繃的大選中，感受一下溫馨的佳節氣氛又不失政治味。

沒想到在韓國瑜、張善政全程只露面幾分鐘，因為他們「開唱」時，舞蹈表演者卻衝上台，直接擋住兩位男主角，韓國瑜賣力的開口唱，但完全被其他表演者的聲音蓋過，因此從頭到尾也沒聽到韓國瑜的歌聲，兩位也不免流露出無奈的表情。

當韓國瑜與張善政正準備從舞群中默默退場時，現場眼尖韓粉發現不對勁，立馬一窩蜂衝上前包圍韓、張二人，隨扈也提高警覺，用迅雷不及掩耳的速度將熱情的粉絲從韓國瑜身上架開，在十分混亂的場面中護送兩人上車，結束這場快閃大亂鬥。

在聖誕節晚間的新北耶誕快閃活動由在新北擁有高人氣的虎哥周錫瑋主辦，邀請新北市立委候選人柯志恩、邱烽堯、新北市議員羅智強、耿威等人出席，同台唱歌跳舞，給新北市民一個歡樂的聖誕夜。

▲國民黨正、副總統候選人韓國瑜張善政於新北耶誕城板橋火車站外參加快閃活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國瑜、張善政出席快閃活動卻被擋好擋滿。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國瑜、張善政賣力歌唱，隨扈時時刻刻保持警覺。（圖／記者湯興漢攝）