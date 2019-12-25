負責賭場、度假村開發！安倍內閣前副大臣爆收賄300萬　今被逮捕

▲自民黨眾議員秋元司因受賄嫌疑被逮捕。（圖／翻攝自推特／akimoto_tsukasa）

記者林瑩真／編譯

中國企業從海外非法攜入現金，有意爭取開發包含賭場的日本IR綜合度假村，自民黨眾議員秋元司也被查出涉嫌其中。東京地檢特別搜查部25日照收賄現金300萬日圓等嫌疑，將他逮捕。

綜合日媒報導，48歲的秋元司曾任眾院內閣委員長，，參與了《IR推進法》立法，之後擔任內閣府副大臣，也是負責綜合度假村業務。當時秋元司就有會面該中企高層，甚至一同參與北海道留壽都村的綜合度假村座談會。

如今特搜部調查認為，該中企違反日本《外匯法》規定，從海外非法攜入現金，同時針對秋元司及其前秘書搜查。分析扣押資料後，特搜部研判秋元司有從該中企收賄200至300萬日圓現金的嫌疑，因此25日將他逮捕。

另外，去年2月時，秋元司全家受到該中企邀請，一同前往北海道旅行，接受了大約70萬元的機票、住宿費用的利益。

對此，秋元司在24日晚間接受日媒訪問，強調自己絕沒有接受該中企陳情、賄賂，「《IR推進法》還在成立階段，我要怎麼做才能貪圖便宜呢？」否認了所有貪腐的說法。

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