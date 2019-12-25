加濕器殺菌劑釀百死！16歲學生妹嚴重掉髮全身發炎　狂跑醫院10年難求償

▲ 受害者發起拒買殺菌劑運動。（圖／翻攝自臉書／가습기 살균제 옥시 불매）

記者陳宛貞／編譯

南韓氣候乾燥，許多人家中都有一台加濕器，調節室內濕度，但2011年爆出加濕器殺菌劑導致逾百人喪命的悲劇，時隔8年仍有受害者飽受折磨。一名女孩9歲起嚴重掉髮，將近10年來不斷進出醫院，卻找不出病因與治療方法。儘管家人都懷疑是加濕器殺菌劑惹禍，但查不出確切病因，無法證明因果關係，就無法求償。

16歲女孩惠琳（化名）有嚴重的脫髮症狀，不僅後方的毛髮大部份都掉光，頭頂與兩邊也相當稀疏，因此儘管是炎熱的夏天也會戴著假髮上學。

2005年惠琳的妹妹出生時，現年44歲的父親徐東秀（音譯）看到廣告後購入知名藝人夫妻代言的加濕器殺菌劑，每到休假日就會倒入殺菌劑，讓加濕器噴氣一整天。

惠琳的妹妹未滿1歲就患上鼻炎、支氣管炎、咽喉炎及肺炎，但徐東秀當時並未多想，以為單純是嬰兒抵抗力低。他聽說環境太過乾燥就會經常感冒，因此更是猛開加濕器，沒想到隔年開始，惠琳也經常得到醫院報到。

▲ 現年16歲的惠琳掉髮嚴重，平時都戴假髮上學。

惠琳一年內反覆患上鼻炎、結膜炎、鼻竇炎、皮膚炎及扁桃腺炎，幾年來身體到處都出現發炎反應。徐東秀一直以為是惠琳天生免疫力較低，直到2010年她開始唸小學後不久才察覺有異。

當時惠琳後腦勺約50元硬幣面積大小的面積出現掉髮，社區醫院診斷為壓力大導致的暫時性症狀，要徐東秀不必太過緊張。但惠琳掉髮的面積逐漸變成不規則的蛇形禿，最終擴大到整片頭皮，被大學附屬醫院診斷為不明原因禿頭。

惠琳4年前又被診斷出原因不明的類風濕性關節炎及甲狀腺機能低下；她的妹妹則是患上皮膚腫脹的淺表性損傷與扁桃腺炎症狀，身體其他部位更不斷出現疼痛。徐東秀妻子也開始受到呼吸道疾病之苦，但一家四口的一連串病症中唯一被認證為加濕器殺菌劑引起的僅有惠琳的氣喘。

徐東秀說明，比起治療身體上的病痛，惠琳是為了確保精神狀況穩定才每個月到醫院拿藥。但這項藥劑被登記為皮膚美容劑，健保並不給付，造成龐大的經濟負擔。

▲ 許多南韓人家中都會使用加濕器。（圖／翻攝自Naver Shopping）

南韓總統文在寅2017年8月承認，加濕器釀成的悲劇是政府的責任，向受害者道歉。政府認證由加濕器殺菌劑導致的疾病清單原先僅有肺纖維化1項，此後雖增加至8項，但大多都屬呼吸道疾病。

40歲男子吳在哲（音譯）在妻子懷孕時便大量使用加濕器殺菌劑，如今12歲的兒子患上多重皮膚疾病，全身坑坑疤疤，但同樣只有氣喘被認證與殺菌劑有直接關係。吳在哲表示，「殺菌劑業者請了全國法律龍頭來辯護，受害者無力對抗，只能自行吸收傷害的現實令人絕望。」

對受害者來說，近期的好消息便是擴大認證疾病清單的《加濕器殺菌劑特別法修正案》12日在國會環境勞動委員會正式通過。修正案中指出，儘管無法證明殺菌劑與疾病間有一定程度的因果關係，只要確認患者確實是暴露在有殺菌劑的環境後發病或病情惡化，就推論殺菌劑業者有部分責任，唯疑似後遺症的症狀不在此列。

慶尚南道加濕器殺菌劑受害組織代表表示，「這項問題已經延燒10年，我們也不想再糾纏下去，希望回到原來的生活軌道。」另一受害者訴訟團體代表則指出，「如今終於看見業者負起責任的一絲希望，但未來還有許多難關，心情依然沉重。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。