李旻蔚喊出「社區卡拉OK」邀長輩飆唱！　余天兒女現身三重捷運站拉票

▲李旻蔚關注育幼和安養議題。（圖／翻攝自李旻蔚FB）



記者黃可昀／綜合報導

三重立委選戰打得火熱，民眾黨李旻蔚持續每天在臉書PO出政策，碧華國中舊址改建而成的「銀新未來城 」明年將以BOT案招標，她還提出社區學院與社區卡拉OK的概念，除了關注育幼議題外，也替三重老年人爭取更多福利。

李旻蔚表示，學校的閒置空間可以結合安養，發展成「社區學院」，也能一個活動中心供2個單位使用，「或者結合雙北市有地建置長照場域」。此外，李旻蔚近日收到不少長輩反應，里民中心的卡拉OK設備可能有版權爭議，所以她決定，未來如果進入國會，將向中央爭取補助，在公共場所使用政府認定的撥放器，讓長輩們開心歡唱，「這點目前有其他縣市在做了，三重也得跟上。」

▲李翁月娥28日競選總部成立大會。（圖／翻攝自李翁月娥FB）



國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥PO文表示，她12月28日將會在向日葵廣場舉辦「競選總部成立大會」，邀請前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜出席，當天也會進行「灑花限定活動」，讓寶可夢迷到現場一起捕獲稀有神獸。

民進黨余天也加速拜票行程，派出兒子余祥銓在三重國小捷運站，女兒余筱萍則是在菜寮捷運站問候鄉親，他也再度PO文呼籲，明年1月11日年輕人絕對要參與投票，「尤其明年首投族約118萬」，希望支持者別忘了用選票來為他評分。

▲余天的兒子女兒也現身拉票。（圖／翻攝自FB）



►不再眷戀青春，因為我持續擁有。